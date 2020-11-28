Yavaş, lüks araçları satıyor

Eski başkan Melih Gökçek'ten geri alınan üç ayrı lüks aracı satan ve 2 milyon 101 bin TL gelir elde eden Ankara Büyükşehir Belediyesi, yüksek maliyetli ve ihtiyaç fazlası lüks araçları da satışa çıkardı.

ANFA Genel Müdürlüğü, 9 aracı, 7 Aralık günü ihale yöntemiyle satacak. Araçların satışından en az 1 milyon TL'den fazla gelir bekleniyor. Geçmiş dönemlerde alınan ve Büyükşehir Belediyesi birimlerinde kullanılan yüksek maliyetli lüks sınıfa giren araçlar birer birer satılıyor.

İhale, ABB TV ve sosyal medya hesapları üzerinden canlı olarak yayınlanacak. İhale kapsamında ihtiyaç fazlası 4 adet 2009, 3 adet 2010 model ticari araç ile 1 adet 2012 ve 1 adet 2018 model lüks aracın satışı yapılacak. 2020 yılı içinde Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen 3 lüks aracın satışından 2 milyon 101 bin TL, BELKA A.Ş tarafından yapılan 4 lüks aracın satışından da 2 milyon 277 bin 500 TL gelir elde edilmişti.