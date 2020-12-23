Yerli aşıda şimdi de Adıyaman umut oldu

Türkiye, Covid-19'a karşı etkili olabilecek aşı çalışmalarını sürdürürken, yerli aşıda gözler Adıyaman'a çevrildi. Yerli aşı çalışmaları, Adıyaman Organize Sanayi Bölgesi'ndeki Vetal Aşı Fabrikası'nda yapılıyor. Tesis yıllardır, hayvan aşısı üretimi konusunda hizmet veriyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Adıyaman'daki fabrikada incelemelerde bulundu. Varank konu hakkında, “4 aşı adayı deneylerini başarıyla tamamladı. Adıyaman'daki Vetal firması bizim önemli bir adayımız. Böyle bir tesisin bulunmasından gurur duydum. İnşallah bu tesislerle ülkemize şifa olacak aşıları üretebileceğiz” dedi.

Bakan Varank, 2 tesis için insan deneylerine geçme yolunda gerekli olan güvenli üretim onayının verildiğini, 1 tesisin de başvuru sürecinin devam ettiğini belirterek şöyle konuştu: “Tekirdağ ve Adıyaman'da bulunan bu tesislerde, adenovirüs ve inaktif aşı adayları dünya standartlarında üretilecek ve Faz-1 insan klinik çalışmalarına başlanacak. Diğer yenilikçi aşı adaylarının da en kısa zamanda faz çalışmalarını başlatmayı planlıyoruz. Yürüttüğümüz toplam aşı projesi sayısına göre ABD ve Çin'in ardından 3. ülke konumundayız.” Aşı için TÜBİTAK COVID-19 Türkiye Platformu tarafından da çalışmalar yürütülüyor. Aşı geliştirmeyle ilgili 17 proje bulunuyor.