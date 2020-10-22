YHT’de ücretsiz seyahat eden 1.2 milyon engelliye şok

CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer'in engelli yurttaşların YHT ve diğer şehirlerarası tren seferlerinde ücretsiz seyahat hakkının önce kaldırıldığı, sonra da kota ile sınırlandığına ilişkin TBMM'de verdiği soru önergesini yanıtlayan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu kısıtlamaları itiraf etti.

Bakan Karaismailoğlu verdiği yanıtta, engelli yolcuların salgın bulaşma riskine karşı korunması amacıyla tren seferlerindeki ücretsiz seyahat hakkının kısıtlandığını açıkladı. Ücretsiz seyahat hakkı ellerinden alınan engellilere, ücreti karşılığı bilet satışı yapıldığını da doğrulayan Bakan Karaismailoğlu, “Bilet satış kanalarından satışa açık tüm trenlerde kişinin beyanına göre bilet satışı yapılmaktadır. Engelli yolcularımız da kendi beyanları esas alındığından bu satış kanallarından ücretli bilet alabilmektedir” ifadelerini kullandı.

AYDA 100 BİN SEYAHATİ 120'YE DÜŞÜRMÜŞLER

Çakırözer, Bakan Karaismailoğlu'nun yanıtında paylaştığı istatistiklerin ise, engellilerin ücretsiz seyahat hakkı açısından çarpıcı bir durumu ortaya koyduğunu söyledi.

Çakırözer, “29.07.2019-28.07.2020 tarihleri arasında (bir yılda) 782.650 engelli yurttaşın ücretsiz olarak YHT tren seferlerinden yararlandığını, salgın döneminde 28.05.2020-28.07.2020 tarihleri arasında (iki ayda) ise bu rakamın 241 olduğunu” bakan Karaismailoğlu’nun açıkladığını belirterek, paylaşılan istatistikleri yorumladı. Çakırözer, “Salgının ilk iki ayında 28 Mart – 28 Mayıs arası tren seferi yoktu. Açıklanan son iki ayında ise sadece 241 engelli yurttaşa bu imkanı tanımışlar. O zaman salgın öncesindeki 8 ayda, 782 bin 400 engelli yurttaşımız ücretsiz seyahat hakkını kullanmış. Yani ayda ortalama 100 bin engelli yurttaşımızın faydalandığı bir hak şimdi elinden alınmış. Ve ayda sadece 120 engelliye bu imkan tanınıyor. Bu rakamlar başlıbaşına büyük bir skandalın itirafıdır” dedi.

BU YAPILAN HUKUKUZLUK ve SUÇTUR

Bakan Karaismailoğlu'nun yanıtının çelişkilerle dolu olduğuna dikkat çeken Çakırözer, “Bir paragrafta ‘Engellinin ücretsiz seyahat hakkını kısıtladık' diyor. Sonra ‘Engelliler ücretsiz bilet alıp seyahat edebiliyor' diyor. En sonunda da ‘Kendi beyanları doğrultusunda ücretli bilet alabilmekteler' diyor. Ücretsiz seyahat hakkı olan bir engelli kardeşimiz neden para ile bilet alsın ki? Çünkü siz o hakkını kısıtlamış durumdasınız. O trene binmek zorundaki yurttaşımız da aslında ücretsiz seyahat hakkı olmasına rağmen mecburen parasını verip bilet almak zorunda kalıyor.

“SEYAHAT HAKKI ELLERİNDEN ALINIYOR”

Engelli yurttaşlarımıza kanunla verilen ücretsiz seyahat hakkı böyle keyfi biçimde ellerinden alınamaz. Yapılan tam bir hukuksuzluk ve suçtur. Engellilerin anayasa ve kanunlarla güvence altına alınan seyahat hakkı ellerinden alınıyor. Engellilerin ücretsiz ulaşım hakkını düzenleyen 4736 sayılı kanuna aykırı kısıtlama getiriliyor. Engellilik nedeniyle bir kişinin kamuya arz edilmiş belli bir hizmetten yararlanmasını engellediği için TCK 122. Maddeye aykırı. Ve bir de Engelli Hakları Uluslararası Sözleşmesi’nin ihlalidir. Engelli yurttaşlarımıza kanunla verilen ücretsiz seyahat hakkı hiçbir şekilde engellenemez. Tüm kısıtlama ve kotalar derhal kaldırılmalıdır” diye konuştu.

ENGELLİ DERNEKLERİ: AYRIMCILIK ve EŞİTSİZLİK

Engellilerin hakları için mücadele eden 250 sivil toplum örgütünün oluşturduğu Engellilerin Ulaşımda Hakları Platformu da ücretsiz seyahat hakkına getirilen kısıtlamaların kaldırılması için Ulaştırma Bakanlığı ve TCDD yetkilileri nezdinde girişimlerde bulunuyor. Platformdan kısa süre önce “Engelilerin kanunen verilmiş ücretsiz seyahat hakkının pandemi gerekçesiyle kısıtlanmasının tutarlı, mantıklı ve hukuksal hiçbir yanı yoktur. Kanuna aykırıdır, ayrımcılıktır. Engellilerin haklarının TCDD tarafından gözetilmediğinin kanıtıdır. Trenlere herkes binerken bize yasak getirilmesi ve sadece ücretini ödediğimizde bilet satılıyor olması ayrımcılıktır, eşitlik ilkesine aykırıdır” açıklamasını yaparak kısıtlamaların ve kotaların kaldırılmasını istedi.