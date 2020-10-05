YKS ek tercih kayıt işlemi nasıl yapılır?

YKS ek tercih kayıt işlemi için adayların yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu üniversiteye, belirtilen süre içerisinde başvurmaları gerekmektedir.

Elektronik kayıt yapan adaylar ise, üniversiteleri tarafından duyurulan belgelere ve tarihe göre işlem yapacaklar.

YKS ELEKTRONİK KAYIT EKRANI

YKS EK TERCİH KAYIT İŞLEMİ

Bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri üniversiteler tarafından 05- 09 Ekim 2020 tarihleri arasında yapılacaktır. Elektronik kayıtlar ise 05 – 07 Ekim 2020 tarihleri arasında yapılacaktır.

Kayıt tarihleri, adayların internette yayımlanan yerleştirme sonuçları sayfasında da yer alacaktır. Kayıt hakkı kazanan adayların, kayıt süresi içerisinde ilgili üniversitelere başvurmaları zorunludur.

Bu süre içerisinde kayıt için başvurmayan veya kayıt işlemlerini tamamlamayan adaylar kayıt haklarını kaybedeceklerdir.

YKS EK TERCİH KAYIT İŞLEMLERİ İLE İLGİLİ DETAYLI BİLGİ EKRANI