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Yoğun bakımlarda torpil iddiası

Genel Sağlık-İş Başkanı Zekiye Bacaksız, iktidara yakın kişilere yoğun bakımlarda hasta yatakları için torpil yapıldığı iddialarını Sağlık Bakanı Koca’ya sordu, “Bu doğru ise anayasal bir suçtur” dedi.

Deniz AYHAN
Güncellenme: 03:03, 05/12/2020
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Yoğun bakımlarda torpil iddiası

Coronavirüs salgınında yoğun bakımlarda doluluk neredeyse yüzde 100'e ulaştı. Hastalar için yatak bulunamazken, Genel Sağlık-İş Genel Başkanı Zekiye Bacaksız, iktidara yakın kişilere yoğun bakımlarda hasta yatakları için torpil yapıldığı iddialarını gündeme getirdi.

Genel Sağlık-İş Genel Başkanı Zekiye Bacaksız

Bu iddiaları Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya soran Zekiye Bacaksız şunları söyledi: “Doğru olmadığına inanmak istediğimiz ancak birden çok kaynaktan aldığımız duyumlara göre; pek çok hastanede, siyasi iktidar yandaşı nüfuz sahibi kişilerin yoğun bakımda kendi hastaları için öncelik istedikleri ifade edilmektedir. Siyasi iktidarın atadığı liyakatsiz bazı yöneticilerinin, yoğun bakımda boşalan yoğun bakım yatağına öncelikle ‘torpilli' hastanın yatırılması talimatı verdiği bilgisi tarafımıza ulaşmıştır. Bu inanılmaz iddialar doğru ise ‘torpilli' bir hasta için yoğun bakımda öncelik istenmesi hangi bilimsel tedavi, hangi ahlak, hangi vicdanla açıklanabilir? Ekonomik nedenlerle gerekli tedbirleri almaya korkanlar, yandaşını kayırarak bedelini yine sade vatandaşa ödetmektedir. Sağlık hizmetinin nüfuz sahibi kişiler için önceliklendirilmesi anayasal bir suçtur.”

Yayınlanma Tarihi:05:30,
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