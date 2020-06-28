Youtuber Görkem Varlık’tan YKS rezaleti…

Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Sınavı (TYT), saat 13.15 itibarıyla sona erdi. İstanbul Üniversitesi (İÜ) Beyazıt Kampüsü’nde sınava son dakikada yetişen ama giriş belgesi olmadığı için içeriye giremeyen kişinin Youtuber Görkem Varlık olduğu ortaya çıktı. Varlık'ın kapıda düşmesi de dikkat çekti.

BOŞ KAĞITLA GİRMEYE ÇALIŞTI

Varlık giriş belgesi olmadığı için sınava giremediğini öne sürerek “Giriş belgemi 4 yaşındaki ufak kuzenime çıkarmasını söylemiştim, meğer bana boş kağıt vermiş” İfadelerini kullandı.

Dışarıda bulunan gazetecilere açıklama yapan Varlık'ın iki sene önce de röportaj verdiği belirlendi.

İKİ SENE ÖNCE NE DEMİŞTİ?

Görkem Varlık iki sene önceki röportajında “Amacım falan yok. O yüzden heyecanlı falan değilim. Çünkü okusam aylık 3-3,5 bin lira maaş alacağım, bunun için bu kadar kasmaya gerek yok kafasındayım” demişti.

Varlık iki yıl önce şunları söylemişti:

* Kapasitem belli. Kendimi biliyorum. İnsanların burada kasmasını da anlamıyorum. Yok işletme okuyacağım; yok yapamazsam, sınava giremezsem hayatım biter.

* Bu insanları anlamıyorum. İnsanlar o kadar bunalmış ki hayalleri yok. Ben futbol kafasındayım. Bunun için uğraşıyorum. Hayatımı ona adamışım. Bu sınava adayacak durumda değilim.