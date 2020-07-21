Yunan tahriki devam ediyor

Yunanistan 2004'te işgal ettiği, 2009'da ilhak ettiği Aydın il sınırları içindeki Eşek Adası üzerinden Türkiye'ye meydan okumaya devam ediyor. Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakellaropoulou'dan sonra Kara Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Haralambos Lalousis, ASDEN (Adalar) Komutanı Korgeneral Petros Demestiha ile birlikte Eşek Adası'na gitti ve “Harekata Hazırlık Denetlemesi” yaptı.

1923 Lozan Antlaşması'na taraf olan İngiltere'nin 1943'te yayımladığı haritada Eşek Adası'nın 12 Ada deniz sınırlarının dışında ve Türkiye'ye ait olduğu açıkça gösteriliyor. Adanın adının da Türkçe yazıldığını hatırlatan Milli Savunma Bakanlığı eski Genel Sekreteri emekli Kurmay Albay Ümit Yalım, SÖZCÜ'ye şunları söyledi:

KUZU ÇEVİRMİŞLERDİ

“1947 Paris Antlaşması'na taraf olan ABD tarafından 1951'de yayınlanan haritada, Yunan Cumhurbaşkanı, Savunma Bakanı, Genelkurmay Başkanı, Kara Kuvvetleri Komutanı ve ASDEN Komutanı'nın ziyaret ettiği Eşek Adası'nın 12 ada deniz sınırlarının dışında ve Türkiye'ye ait olduğu açıkça gösterilmiştir.

Bu adaya eski Yunan Cumhurbaşkanı, Savunma Bakanları, Başbakan Çipras da gelmiş, Yunan askerleri kuzu çevirmişlerdi. Eşek Adası'nda tesis edilen Yunan Kara, Deniz ve Helikopter Üssü'nde yüzlerce Yunan askeri bulunuyor.” Adalarımızı işgal eden Yunanlı yetkililere karşı dost muamelesi yapıldığını öne süren Yalım sözlerine şöyle devam etti:

“18 Nisan 1920'de kurulan Kuva-yı İnzibatiye de ‘Yunan ordusu halifenin ordusudur' diyerek Anadolu'yu işgal eden Yunan ordusunun yanında saf tutmuştu. Yunan ordusunun, Adalar (Ege) Denizi'ndeki Türk adalarını 2004'te işgal etmesiyle birlikte Kuva-yı İnzibatiye'nin yeniden hortladığı açıkça görülüyor.”