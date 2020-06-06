Yunanistan’ın insafsız tavrını İHA’lar saniye saniye kaydetti!

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Yunan Sahil Güvenlik’i tarafından Midilli doğusunda Türk karasularına geri itilen mültecilerin görüntülerini İnsansız Hava Aracı (İHA) yoluyla tespit etti. Kaydedilen görüntüler kamuoyuyla paylaşıldı.

MÜLTECİLER KURTARILDI

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Yunan Sahil Güvenlik'i tarafından Midilli doğusunda Türk karasularına geri itilerek hayatları tehlikeye atılan mülteciler, Türk Deniz Kuvvetlerine ait İHA tarafından tespit edilmiş, Sahil Güvenlik botlarımız tarafından kurtarılmıştır” denildi.