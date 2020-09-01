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Yürekleri ısıtan görüntü: Yaralı rolü yapan oyuncuya sokak köpeğinden sevgi gösterisi

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları sırasında açık alanda yapılan Kuva-yı Milliye Destanı tiyatrosunda alana giren bir köpek, yaralı rolünde yerde yatan oyuncunun boynuna yatarak sevgisini gösterdi.

18:06 -
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İzmit'te düzenlenen 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri iç ısıtan görüntülere sahne oldu.

İzmit Belediyesi tarafından Kent Meydanı’nda düzenlenen etkinliklerde sahne alan İzmit Belediyesi Kent Tiyatrosu ekibi tarafından sahnelenen “Kuva-yı Milliye Destanı” isimli oyun, alanda duygusal anlar yaşanmasına neden oldu.

Köpeğin sevgi gösterisine seyirciler de alkış desteği verdi. İHA

OYUNCU DAYANAMADI TEBESSÜM ETTİ

Oyun sırasında tiyatro ekibinden bir oyuncu yaralı rolünde yerde yattığı sırada alana giren bir köpek, oyuncunun boynuna yatarak yardımcı olmaya çalıştı.

Yerde rol gereği yatan oyuncu ilk etapta şaşırsa da köpeğin kendisine gösterdiği ilgi sonrasında tebessüm etti.

Meydanda “Kuva-yı Milliye Destanı” isimli oyun sergilendi. İHA

Köpeğin arkadaşlarına yardımcı olmaya çalıştığını gören ekipteki diğer oyuncular da rollerini bir kenara bırakarak köpeği sevmeye başladı.

Bir süre sonra görevliler tarafından köpeğin alanın dışına alınmasının ardından oyun kaldığı yerden devam etti. İHA

 

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Antalya Kocaeli köpek Nancy oyuncu tiyatro
Son güncelleme: 18:12 01.09.2020
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