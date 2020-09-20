‘Zeliş’ piknikte yakalandı! Ailesinin suç kaydı şaşırttı

Honaz ilçesindeki Kocabaş mahallesinde uyuşturucu baronu olarak bilinen 40 yaşındaki Zeliş lakaplı Z.Ç., Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) ve Tavas İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından teknik takibe alındı.

Jandarma ekipleri tarafından Tavas ilçesi Solmaz Mahallesinde olduğu tespit edilen Z.Ç., piknik yaptığı sırada piknik alanında yakalandı.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Karşısında JASAT ekiplerini gören Z.Ç.'nin ilk tepkisi ise “Ben terörist değilim, terörist yakalayın” şeklinde bağırdı.

Bölgede kaçabileceği bir yer olmayan Zeliş lakaplı uyuşturucu baronu gözaltına alındı. İfadesi alınmak üzere karakola sevk edilen Z.Ç., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

6 AİLE ÜYESİNİN 128 SUÇ KAYDI HAYRETLERE DÜŞÜRDÜ

Zeliş lakaplı 40 yaşındaki kadın uyuşturucu baronu Z.Ç.'nin Denizli'de 1 yıl önce ceza evinden firar ettiği, 8 ayrı suç dosyasından ise 15 yıl kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu öğrenildi.

Öte yandan ailesinin tamamının da ayrı ayrı suç dosyası bulunduğu öğrenilirken, eşi N.Ç.'nin 3, oğlu Ö.Ç.'nin 49, uyuşturucu baronu Z.Ç.'nin 30, damadı T.A.'nın 42, oğlu M.Ç.'nin 3 ve kızı S.A.'nın ise 1 tane suç kaydı olduğu öğrenildi.

Ailede bulunan 6 kişinin toplamda 128 suç kaydı olması ise duyanları hayrete düşürdü. İHA

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