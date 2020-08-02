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Zeydan Karalar da ‘İstanbul Sözleşmesi’ akımına katıldı: Biz 38 yıl önce imza attık

İstanbul Sözleşmesi'nin tartışmaya açılmasıyla birlikte sosyal medyada başlayan 'siyah beyaz' fotoğraflarla kadın ölümlerine farkındalık uyandırmayı amaçlayan akıma Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar da katıldı. Eşi Nuray Karalar ile dans ettiği bir fotoğrafı ‘siyah-beyaz’ renklendirerek paylaşan Karalar, “Biz İstanbul Sözleşmesi’nin altına 38 yıl önce imza attık” ifadelerini kullandı.

Sozcu.com.tr
12:19 -
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Zeydan Karalar da ‘İstanbul Sözleşmesi’ akımına katıldı: Biz 38 yıl önce imza attık

Kadınları her türlü şiddete karşı korumaya yönelik olan ve son günlerde AKP tarafından tartışmaya açılan İstanbul Sözleşmesi'ne bir destek de Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'dan geldi.

Eşi ile dans ederken çekilen bir fotoğrafını ‘siyah-beyaz' renklendiren Karalar, paylaşımında ‘İstanbul Sözleşmesi Yaşatır’ etiketini kullandı.

(FOTO: DHA)

Kamuoyunda ve sosyal medyada tartışma konusu olan ve kadınları her türlü şiddete karşı korumaya yönelik İstanbul Sözleşmesi'ne destek veren Karalar, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

* Biz İstanbul Sözleşmesi'nin altına 38 yıl önce imza attık.

* Türkiye'de iyiliğin, sevginin, anlayışın parti ayrımı olmaz.

* Adana’mın ve ülkemin tüm bireylerini, şiddete karşı durmaya ve İstanbul Sözleşmesi’ne sahip çıkmaya çağırıyorum.

Adana AKP beyaz istanbul Kadın Türkiye
Son güncelleme: 12:25 02.08.2020
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