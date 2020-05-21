Zonguldak’ta maske takmak zorunlu hale geldi!

Zonguldak Umumi Hıfzıssıhha Meclisi tarafından alınan kararla, yarından itibaren sokağa çıkarken maske takmak zorunluluğu getirildiği açıklandı. Yaklaşık 220 bin nüfusu olan kentte ilçeler arası geçişlerde uygulanan denetimlerin ise 27 Mayıs gece yarısından sonra kaldırılacağı açıklandı.

MASKE TAKMAYANA 392 TL CEZA

Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi tarafından alınan kararla kentte maskesiz dolaşımın yasaklandığı açıklandı. Maske takmayanlara 392 TL idari para cezası uygulanacağı belirtilen kararda şu ifadelere yer verildi;

“Kamu kurumlarında, toplu çalışma alanlarında, alışveriş mekanlarında, pazar yerlerinde, ibadet yerlerinde, toplu taşıma araçlarında, il-ilçe-belde ve büyük köylerin merkez ve ana caddelerinde ayrıca toplu bulunulan her yerde usulüne uygun maske takmak zorunludur. Maske takmayanlar ile ilgili Kabahatler Kanuna göre 392 TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.”