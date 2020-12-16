Babasına ait 2003 model otomobili akıllı arabaya çevirdi

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde yaşayan 11. Sınıf öğrencisi Burak Erkanlı, pandemi sürecinde aldığı uzaktan eğitimden arda kalan zamanlarda yaptığı yazılımla babasının otomobilini akıllı arabaya dönüştürdü. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen eğitimde öğrendiği kodlama ve yazılım bilgileri ile bir proje yapmak isteyen Burak Erkanlı, babasının otomobiline çeşitli donanımlar kazandırmaya karar verdi.

Erkanlı pandemi sürecini de fırsata çevirerek yaklaşık 6 ayda babasının 2003 model otomobili akıllı arabaya çevirdi. Burak Erkanlı yaptığı yazılım sayesinde cep telefonundan verdiği sesli komutlarla uzaktan aracın camlarını temizlemesini, bagaj kapağını açmasını, camlarını açıp kapatması gibi birçok işlevi yerine getirebilmesini sağlıyor. Burak Erkanlı'nın en büyük hedefi ise ileride iyi bir elektrik ve elektronik mühendisi olabilmek.

“BİR HEVESTİ, ‘BEN DE YAPABİLİR MİYİM’ DEDİM”

Yaptığı proje ile ilgili bilgiler veren Burak Erkanlı, “Öncelikle bir hevesti, ben de yapabilir miyim diye düşündüm. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin yapmış olduğu Bilim Merkezinde iki aylık yazılım eğitimi aldım. Pandemi sürecinde uzaktan eğitim olduğu için bunu da fırsat bilerek internetten izlediğim videolardan öğrendiklerimle de böyle bir proje ortaya çıkardım. Geliştirmelere devam ediyorum. Pandemiden dolayı projemi hayata geçirmek 6 ay kadar sürdü. Bunu tecrübe etmek ve amatörlüğümden dolayı bir 6 ay içerisinde yapabildim. Sistem Bluetooth ile araca bağlanılması ile çalışıyor. Cep telefonumuzdan camlarını, farlarını bagaj kapağını açabiliyoruz, camları siliyor, dörtlüleri açıyor. Geliştirmeye de devam edeceğim” dedi.

BABAN İLK ÖNCE SICAK BAKMADI

Babasının kendisine destek vermek için otomobilini verdiğini belirten Erkanlı, “Babam ilk başlarda sıcak bakmadı. Ama çekinmeden, ‘Al yap' dedi. Daha önce TÜBİTAK da yaptığım projeler vardı. Onları da bildiği için, ‘Sen yaparsın, yap' dedi. Elimden bu geldi. İlerideki hedefim elektrik, elektronik mühendisi olmak. Bu bir hevesti, yapabilirim dedim ve yaptım, başardım. Devamı da gelecek” diye konuştu. (İHA)