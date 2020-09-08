Dünyanın önde gelen biyoteknoloji şirketlerinden Amgen, Türk yeteneklere yurt dışında kariyer fırsatları sunuyor.

İnsan kaynakları yaklaşımı ile mutlu bir çalışan deneyimi yaratmayı hedefleyen Amgen, çalışanlarının profesyonel tutkularını izlemeleri ve tam potansiyellerini ortaya çıkarmaları için kendi yol haritalarını çizmelerine izin verecek, fırsatlarla dolu bir çalışma ortamı sunuyor. Amgen, kariyer gelişimi, esnek çalışma anlayışı, toplumsal cinsiyet eşitliğine ve çeşitliliğe verdiği önemle çalışanların hayatını kolaylaştıracak uygulamalar da dahil onlarca farklı proje için çalışmalarına devam ediyor.

Dünyanın önde gelen biyoteknoloji şirketlerinden Amgen, insan kaynakları yaklaşımında “Amgen'deki her iş ve her Amgen çalışanı önemlidir” bakış açısına odaklanıyor. Çalışanlarına kariyerleri boyunca hem yurt dışında hem de Türkiye'de yerleşik olarak bölgesel sorumluluklar alabilecekleri fırsatlar sunan Amgen, 2019-2020 yıllarında Türkiye'deki 56 pozisyonun yaklaşık yarısı için içeriden atama yaptı. Bu pozisyonların %65'i yönetici ve üzeri düzeyde gerçekleşirken, Türkiye'den birçok yetenek ise ABD, Kanada ve Orta Doğu Bölgesi'ndeki ülkelerde yurtdışı yerleşik olarak kariyerlerine devam ediyor. Geriye kalan %35'i de Türkiye'de lokal ya da bölgesel yönetim sorumlukları bulunan pozisyonlarda çalışıyor.

Amgen Türkiye'de 180, Gensenta'da ise 850 civarında çalışanı istihdam eden şirket, 2019 yılı itibariyle “çalışan deneyimi tasarımı”na odaklanarak adayların şirketle karşılaşma anından, şirketin bir parçası olduğu tüm süreç boyunca yaşadığı her deneyimi tek tek tasarlıyor. Amgen Türkiye ve Gensenta İnsan Kaynakları Direktörü Filiz Kozcağız çalışan deneyimi tasarımı ile ilgili şu bilgileri veriyor: “İnsan kaynakları yaklaşımımızla mutlu bir çalışan deneyimi yaratmayı hedefliyoruz. 1,5 yıldır sistem ve süreçlerimizden, sunduğumuz yan haklara kadar içerideki deneyime odaklandık. Önümüzdeki dönemde bir yandan bu alanda derinleşmeye devam ederken diğer yandan dışarıdaki yetenek dünyasına, işveren markası çalışmalarımıza, üniversite ilişkileri, genç yetenek programlarına daha fazla yöneleceğiz.”

Filiz Kozcağız Amgen'in, başarının sürdürebilir olması adına, tüm ekip üyelerinin birbirlerinin yeteneklerini ve tecrübelerini kucakladığı; kapsayıcı, yüksek performanslı bir kültür tanıtıp sürdürdüğünü söyledi. Kozcağız, “Çalışanlarımızın profesyonel tutkularını izlemeleri ve tam potansiyellerini ortaya çıkarmaları için kendi yol haritalarını çizmelerine izin verecek şekilde fırsatlarla dolu bir çalışma ortamı sunuyoruz” ifadelerini kullandı.

Amgen'ın Global'deki Türk Yetenekleri

Uğur Günaydın, Rusya ve CIS Bölgesi Genel Müdürü, Rusya

Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi bölümünden lisans derecesi olan Günaydın, ilaç sektöründe 16 yılı aşkın deneyime sahip. Daha önce Bristol Myers Squibb'de Türkiye Finans Direktörlüğü ve ABD'de Global Ticarileştirme Finans Direktörlüğü gibi görevlerde bulunan Günaydın, 2015'te Türkiye, Ortadoğu, Afrika Bölgesinden Sorumlu Stratejik Operasyonlar Direktörü olarak Amgen'a katıldı. Ardından Amgen Türkiye Satış ve Pazarlama Direktörü olarak görev yapan Günaydın, bu görevinde şirketin başarısına önemli katkılarda bulundu. Uğur Günaydın, Temmuz 2019'dan beri Amgen Rusya ve CIS Bölgesi Genel Müdürü olarak görev yapmaktadır.

Dr. Ahu Yazıcı, ICON Bölgesi Stratejik Operasyonlar ve Genel Tedaviler Kıdemli Direktörü, ABD

Osmangazi Tıp Fakültesi'nden Yüksek Lisans derecesi ile mezun olan Yazıcı, INSEAD pazarlama programının yanı sıra CEDEP Genel Yönetim Programı ve Aston Amerikan Üniversitesi'nde eMBA programını tamamladı. Medikal, Pazarlama, Pazar Erişim ve Fiyatlandırma alanlarında 22 yıldan fazla deneyime sahip olan Dr. Yazıcı, Bristol Myers Squibb'te hematoloji portfoyünden sorumlu Global Hematoloji Direktörü, Türkiye Genel Müdürü ve Avrupa Pazarları İmmünoonkoloji Liderliği gibi farklı görevlerde bulundu. Nisan 2018'de Amgen'a katılan Dr. Ahu Yazıcı, TMEA (Türkiye, Ortadoğu ve Kuzey Afrika) bölgesinde yenilikçiliği teşvik eden, yeni markaların başarılı bir şekilde lansmanını sağlayan ve fırsatları yakalayan müşteri odaklı ticari stratejiyi sağlamaktan sorumlu Stratejik Operasyonlar, Pazar Erişim ve Fiyatlandırma Direktörü olarak görev yaptı. Temmuz 2019'dan beri ABD'nin Kaliforniya eyaletinde Amgen Global Merkezi'nin yer aldığı Kaliforniya Thousand Oaks'da ICON Bölgesi Stratejik Operasyonlar Kıdemli Direktörü olarak görev yapmaktadır.

Dr. Suna Avcıl, Amgen Kanada Medikal Kıdemli Direktörü, Kanada

Hacettepe Tıp Fakültesi'nden mezun olan Suna Avcıl, kariyerine Bilim İlaç'ta Ürün Müdürü olarak başladı. Daha sonra Abdi İbrahim'de 6 yıl boyunca aynı görevi yürüten Suna Avcıl, ardından Lilly İlaç'da 16 yıllık kariyeri boyunca Pazarlama Müdürü, İnsan Kaynakları Direktörü, Ülke Medikal Direktörü ve Kıdemli Bölgesel Medikal Direktör gibi görevler üstlendi. Amgen'a 2018 yılında Amgen Türkiye Medikal Direktörü olarak katılan Avcıl, 1 Nisan 2020 itibariyle Amgen Kanada Kıdemli Medikal Direktörü olarak yeni görevine Kanada'nın Toronto şehrinde devam ediyor.

Gonca İçören, ICON Bölgesi İnsan Kaynakları Kıdemli Direktörü, ABD

Ortadoğu Teknik Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümünden mezun olan İçören, Cranfield Üniversitesinde Uluslararası İnsan Kaynakları Yönetiminde yüksek lisans programını tamamladı. Kariyerine PWC'da İnsan Kaynakları Uzmanı olarak başlamasının ardından, 2001'de Pfizer'de İnsan Kaynakları İş Ortağı ve Ücretlendirme ve Yan Haklar Müdürü olarak devam etti. 2009'da Actavis firmasında Avrupa İnsan Kaynakları Başkan Yardımcısı ve sonrasında Yetenek Yönetimi Başkan Yardımcısı olarak görev aldı. 2014'te Ortadoğu ve Afrika İnsan Kaynakları Lideri olarak Amgen bünyesine katıldı. 2017'den beri Amgen Global Merkezi'nin yer aldığı Kaliforniya Thousand Oaks'da 12 ülkeden sorumlu Kıtalararası (ICON) İnsan Kaynakları Kıdemli Direktörü olarak görevini sürdürmektedir.

Özge Dokuyucu, ICON Bölgesi Fiyatlandırma ve Geri Ödemeler Lideri, ABD

Yeditepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesinden mezun olduktan sonra, SDA Bocconi'de Uluslararası Sağlık Yönetiminde yüksek lisans programını bitirdi. İş hayatına Almanya Pfizer'de pazarlama departmanında başlayan Dokuyucu, daha sonra IMS'de yardımcı danışmanlık ve ardından Novartis'te Pazar Erişim Müdürü olarak görev aldı. 2016'da Amgen'a TMEA bölgesi Değer ve Pazar Erişim Müdürü olarak katılan Dokuyucu, Ocak 2020 itibariyle ABD'nin Kaliforniya eyaletinde Amgen Global Merkezi'nin yer aldığı Thousand Oaks'da ICON Bölgesi Fiyatlandırma ve Geri Ödemeler Liderliğini yürütmektedir.

Seçkin Köseoğlu, Orta Doğu ve Afrika Finans Direktörü, Birleşik Arap Emirlikleri

İstanbul Teknik Üniversitesi Makina Mühendisliğinden mezun olduktan sonra, Koç Üniversitesi MBA programını tamamladı. İş hayatına Procter & Gamble'da finansal analist olarak başlayıp, 13 yıl boyunca çeşitli görevler üstlenen Köseoğlu, sonrasında Danone ve Eczacıbaşı'nda Finans Direktörü olarak görev aldı. 2017'de Amgen Türkiye'ye Finans Direktörü olarak katılan Köseoğlu Ocak 2019'dan beri Dubai'de Amgen Orta Doğu ve Afrika Finans Direktörü olarak çalışmaktadır.

Demet Göl, Biyobenzerler Avrupa Ticari Direktörü, İsviçre

Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümü mezunu olduktan sonra Boston Üniversitesi'nde Sağlık Ekonomisi yüksek lisansını tamamladı. Kariyerine Pfizer'de Araştırma Müdürü olarak başladıktan sonra Boyner Holding'de Proje Müdürlüğü yaptı. Göl daha sonra IGES Almanya firmasında sağlık ekonomisti olarak çalıştı. Novartis Türkiye'de Pazar Erişim Müdürü ve Sandoz Türkiye'de Stratejik Planlama Müdürü olarak çalıştıktan sonra 2010 yılında Pazar Erişim ve Sağlık Politikaları Direktörü olarak Amgen Türkiye ailesine katıldı. Temmuz 2015'de Amgen'da Türkiye, Orta Doğu ve Afrika ülkelerini kapsayan TMEA Bölgesine Pazar Erişim ve Sağlık Politikaları Direktörü olarak atanan Göl, 5 yıl boyunca bu görevini sürdürdü. 2019 Ocak ayından beri İsviçre'de Amgen Biyobenzerler Avrupa Ticari Direktörü görevini başarıyla sürdürmektedir.

Emine Yeşil Güner, Global Ticari Operasyonlar İnsan Kaynakları Direktörü, ABD

İnsan Kaynakları alanında 20 yıldan fazla deneyime sahip olan Emine Yeşil Güner, 2 yıl Finansbank deneyimi sonrasında, Novo Nordisk'de Türkiye İK Ülke Direktörlüğü, Yakın Doğu Ülkeleri İK Bölge Direktörlüğü, Güney Asya Ülkeleri ve Avustralya Bölgesi İK Direktörlüğü, Uluslararası Operasyonlar İK Proje Direktörlüğü sorumlulukları sonrası Rusya ve CIS ülkelerini eklediği İK Bölge Direktörlüğü görevlerinde bulundu. Novo Nordisk`teki 18 yıllık çalışmasının ardından 2017 yılında Amgen'a katılan Emine Yeşil Güner, TMEA (Türkiye, Ortadoğu ve Kuzey Afrika) Bölgesi İK Direktörü olarak 17 farklı ülkenin yanı sıra Gensenta üretim tesislerini de kapsayan sorumluluk alanında, bir yandan bölgenin İnsan Kaynakları süreçlerinin ve stratejilerinin oluşturulması diğer yandan şirket kültürünün güçlendirilmesi, liderlik gelişimi ile ilgili yaptığı çalışmalarla fark yarattı. 2019 Temmuz ayından beri Amgen Global Merkez Ofisinde Global Ticari Operasyonlar İnsan Kaynakları Direktörü olarak görev yapmaktadır.

Ezgi Kılıç, Biyobenzerler Avrupa Kıdemli Değer ve Erişim Müdürü, İsviçre

Bilkent Üniversitesi Endüstri Mühendisliği mezunu olan Kılıç, iş hayatına Quintiles IMS'de analist ve sonrasında danışman olarak giriş yaptı. 2016 yılında Amgen ailesine İş Planlama ve Analiz Müdürü olarak katıldı. Eylül 2017'de Türkiye, Orta Doğu ve Afrika ülkelerini kapsayan TMEA bölgesine Fiyatlandırma ve Taahhüt Müdürü olarak atanan Kılıç, Nisan 2019'da TMEA Bölgesi Değer ve Pazar Erişim Müdürlüğüne getirildi. Şubat 2020'den bu yana İsviçre'de yerleşik olarak Amgen Avrupa, Biyobenzerler ve Gelişmiş Ürünler Kıdemli Değer ve Pazar Erişim Müdürü olarak görev yapmaktadır.

Gülnihal Ertuğrul, Sağlık Ekonomisi Kıdemli Müdürü, ABD

İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi'nden mezun olduktan sonra Teksas Üniversitesi'nde ekonomi yüksek lisansı yapan Ertuğrul, 6 yıl Servier İlaç firmasında Satış Temsilcisi ve ardından Ruhsatlandırma Müdür Yardımcısı olarak görev yaptı. Daha sonra Johnson & Johnson'da sağlık ekonomisi ve fiyatlandırma alanında görev aldı. 2012 yılında katıldığı Amgen'da sırasıyla Pazara Erişim Müdürü ve Sağlık Politikaları ve Geri Ödeme Kıdemli Müdürü olarak çalıştı. Ertuğrul, 2018 yılından beri Amgen Global Merkezde Sağlık Ekonomisi Kıdemli Müdürü olarak görev yapmaktadır.

Kubilay Hot, Çevre Sağlık Güvenlik Kıdemli Müdürü, ABD

Marmara Üniversitesi Çevre Mühendisliği bölümünden mezun olduktan sonra Yeditepe Üniversitesi'nde iş sağlığı ve güvenliği konusunda yüksek lisans programına katıldı. Roche'da 10 yıllık HSE uzmanı olarak görev yapan Hot, 2007 yılında Sandoz'a HSE yöneticisi olarak devam etti. Sonrasında Mondi Group'a HSE ve Kalite Sistemleri Müdürü olarak transfer olan Hot, 2015 yılında Amgen bünyesine katıldı. 2019 yılından beri Amgen Global Merkez Ofisinde Çevre, Sağlık, Güvenlik ve Sürdürülebilirlik Kıdemli Müdür olarak görev yapmaktadır.

Tolga Cumhur, Biyobenzerler, Global Ticari Strateji Direktörü, ABD

İş hayatına 1996 yılında GlaxoSmithKline İlaçları Finans departmanında Management Trainee olarak başlayan Tolga Cumhur, görevlerine sırasıyla Finans Uzmanı, Serbest Ticari Bölge Şube Müdürü, İç Denetim Müdürü, Ürün Müdürü, Bölge Müdürü ve Tanıtım Müdürü olarak devam etti. Mayıs 2006 tarihinde Roche'da İş Birimi Direktörü olarak göreve başlayan Cumhur, 2013 yılına kadar farklı tedavi alanlarındaki iş birimlerini yönetti. Aralık 2013 tarihinde Amgen bünyesine Mustafa Nevzat İlaçları Ticari Operasyonlar Direktörü olarak katılan Cumhur, yaklaşık iki sene sonunda Amgen Türkiye, Orta Doğu ve Afrika Bölgesi Stratejik Planlama ve Operasyon Direktörü olarak atandı. Ekim 2015'de Kaliforniya Thousand Oaks'da bulunan Amgen Global merkeze Biyobenzerler, Global Strateji ve İş Geliştirme Direktörü olarak atandı ve şu anda da Biyobenzerler, Global Ticari Strateji Direktörlüğü görevini yürütmektedir.

Özlem Çakır Öztürk, İnsan Kaynakları Lideri, Birleşik Arap Emirlikleri

Boğaziçi Üniversitesi'ni onur belgesi ile bitiren Öztürk, iş hayatına TNT'de Eğitim ve İşe Alım Uzmanı olarak başladı. Sonrasında BNP Paribas Fortis şirketinde İşe Alım ve Yetenek Geliştirme Danışmanı olarak çalıştı. Mondelez International'da Ticari Operasyonlardan Sorumlu İK İş Ortağı ve Ücretlendirme-Yan Haklar Analisti olarak çalıştıktan sonra GSK'da İnsan Kaynakları Yöneticiliği yaptı. 4 sene Turkcell Azerbaycan'da İnsan Kaynakları Müdürü olarak çalıştıktan sonra Amgen Türkiye, Orta Doğu ve Afrika bölgesi İnsan Kaynakları Lideri olarak Amgen ailesine katıldı. 2019 Temmuz ayından bu yana Amgen Birleşik Arap Emirlikleri'nde Gulf Bölgesinden sorumlu İnsan Kaynakları Lideri olarak görevine devam etmektedir.