1 Otomobil kendimize 5 otomobil devlete

Önceki gün Saadet Partisi Ayaş İlçe Başkanı Cengiz Zeyrek'in Türkiye'de otomobillerin üzerindeki vergi yükünü vurgulamak için sosyal medyada paylaştığı, “Ali araba almak için bayiye gitti.

100 bin TL'lik aracı toplam vergiler ve bankadan aldığı krediye ödeyeceği faizle 430 bin TL'ye alıyor. Yani Ali 1 araba kendine, 2 araba devlete, 1 araba da bankaya aldı” mesajı gündem yarattı. Evet Sayın Zeyrek'in vergi yüküyle ilgili mantığı doğru ama çıkış fiyatına ilişkin hesabı biraz yanlıştı.

MATRAH KARIŞTIRDI

Aslında Türkiye'de yıllardır otomotiv sektöründeki yüksek ve karmaşık vergi sistemi tartışılıyor. Bildiğiniz gibi zaten yüzde 45 ile 160 arasında çok yüksek oranlarda olan ÖTV uygulaması 3 sene önce bir de matraha dayalı (vergisiz araç fiyatı) kademelendirilerek daha da karmaşık oldu.

Bunun üzerine yüzde 18 KDV'nin eklenmesi ve ardından her yıl 2 kez yine kademeli MTV'nin (Motorlu Taşıtlar Vergisi) alınması hem vatandaş hem de sektör için içinden çıkılmaz bir durum yarattı.

YÜZDE 206'YA ÇIKIYOR

Bugün otomobillerin matrah fiyatlarına bağlı olarak ÖTV oranları yüzde 45'ten başlayıp yüzde 160'a çıkarken, bunun üstüne bir de yüzde 18 KDV ekleniyor. Bu da şu an Türkiye'de otomobillerin üzerindeki vergi yükünün yüzde 71 ile 206 arasında değiştiğini ortaya koyuyor.

300 bin TL'lik otomobil nasıl 1.5 milyon oluyor?

Türkiye, ABD'nin çelik ve alüminyuma koyduğu ek vergi kararına karşı misilleme yaparak ABD menşeli araçların ithalatına 2 yıl önce ek yüzde 60 vergi getirmişti. Bu da eklenince Türkiye'de bir otomobilden alınan en yüksek vergi yüzde 461'e kadar çıkıyor.

Buna çarpıcı bir örnek vermek gerekirse; ABD'den ithal edilen 3 litre motor hacmine sahip bir otomobil, gümrüğe 300 bin TL matrah fiyatla girdiğinde hemen üzerine yüzde 60'lık ek ABD gümrük vergisi ekleniyor. Böylece daha ÖTV ve KDV ödenmeden fiyatı 480 bin TL'ye yükseliyor.

Bu fiyatın üzerine motor hacmi 3 litre olduğu için yüzde 160 ÖTV ekleniyor. Yani 480 bin TL'ye 768 bin TL'lik ÖTV eklenince fiyatı bir anda 1 milyon 248 bin TL'ye çıkıyor. Bununla kalsa iyi, bir de üzerine yüzde 18 KDV ekliyoruz. Yani toplamında aracın fiyatı 1 milyon 472 bin TL'ye yükseliyor.

Vergilere ek olarak faiz yükü de biniyor

Türkiye’de bugün otomobili krediyle almak istiyorsanız, yüksek vergiler dışında bir de faiz yükü ödemeniz lazım. Bugün faizlerin düşmesine paralel, 36 ay vadeyle 100 bin TL'lik kredi kullandığınızda aylık yüzde 0.49 faizle toplam 115 bin TL öderken, faiz oranı 0.92'ye çıktığında 130 bin TL, yüzde 1.03 olduğunda ise 134 bin TL ödüyorsunuz.

Yani 500 bin TL değerinde bir araç almak için 300 bin TL kredi kullandığınızda 45 bin TL ile 100 bin TL kredi faizi de ödemeniz gerekiyor.