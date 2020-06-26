17 bin ustanın siftahı liderden

Kampanya kapsamında, ayırt edilmeksizin 17 bin ustaya, hizmet verdiği araç tipine göre 4 litrelik Maxima CX 5W-30 ya da 7 litrelik Maximus TDE 15W-40 ile birlikte 1'er kutu maske de dağıtılacak. ‘Siftah Liderden' kampanyası kapsamında ücretsiz dağıtılacak motor yağları, oluşturdukları 3 milyon TL'lik değer ile yeniden hareketlenen iş yerlerinde çarkların daha hızlı dönmeye başlamasına katkı sağlıyor.

Lider olarak şirket hedeflerinin yanı sıra sektörüne, ülkesine, paydaşlarına, müşterilerine fayda sağlamak gibi sorumluluklar taşıdıklarını da vurgu yapan Petrol Ofisi Madeni Yağlar Direktörü Sezgin Gürsu, “Bu yaklaşımla attığımız adımlardan biri de, kötü günde hep yanlarında olduğumuz ustalara yönelik oldu. Siftah Liderden kampanyamızla, hiçbir ayrım yapmadan ücretsiz olarak dağıttığımız motor yağlarımız ile bu zorlu döneme yeni bir başlangıç olsun, bereket getirsin istedik” dedi.

‘Siftah Liderden' kampanyası ile sektöre 3 milyon TL'lik can suyu

Sektör lideri olarak sorumluluk taşıdıklarına vurgu yapan Petrol Ofisi Madeni Yağlar Direktörü Sezgin Gürsu, “Petrol Ofisi, iyi günde olduğu gibi kötü günde de ülkesinin, paydaşlarının, müşterilerinin hep yanındadır. Dünya ve ülkemiz, her açıdan zorlu bir süreç geçiriyor. Pandemiye karşın bu zorlu mücadele, sağlık alanında olduğu gibi ekonomi alanında da önemle sürdürülüyor. Yeni normalleşmenin başladığı bugünlerde, paydaşlarımız olan otomotiv sektöründe de işler yeniden hareketlenmeye başladı. Sektör lideri olarak biz de hem ekonomi çarklarının dönmesine katkıda bulunmak, hem de ustalarımıza yeni bir başlangıç olsun, bereket getirsin hedefi ile ‘Siftah Liderden' kampanyası düzenledik. Türkiye'nin dört bir yanında, ayırt etmeksizin oto sanayi siteleri ve özel servisler başta olmak üzere toplam 17 bin iş yerine, Maxima ve Maximus motor yağlarımızı, koruyucu maskelerle birlikte ücretsiz olarak dağıtıyoruz. ‘Siftah Liderden' kampanyamız ile ekonomiye ve sektöre ustalarımız aracılığıyla 3 milyon TL'lik bir ekstra katkı sağlamış olacağız” dedi.