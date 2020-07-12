Akaryakıt fiyatlarının artması ve alım gücünün düşmesinin en net göstergesi

Honda Türkiye Genel Müdür Yardımcısı Bülent Kılıçer, ekonomik dalgalanmayla birlikte 2018-2019 yıllarında Türkiye'de otomotiv pazarı yüzde 50'ye yakın daralırken, Honda olarak hem satışlarını hem de pazar paylarını artırdıklarını söyledi. Bunun sebebinin Türkiye'de üretilen Civic Sedan'ın fabrika çıkışlı LPG versiyonuna olan büyük talep olduğunu kaydeden Kılıçer, “2016-2017 yılında yüzde 2.5'larda olan pazar payımız LPG'li Civic ile birlikte 2018-2019'da yüzde 5.5'leri aştı. Toplam satışlarımızın yüzde 90'ına sahip olan Civic Sedan'ın yüzde 82'si LPG'li versiyondan oluştu. Bizi ayrıştıran en önemli etken bu oldu. Bunda da hem benzin ve dizel fiyatlarındaki ciddi artış hem de alım gücünün düşmesi etkili oldu” yorumunu yaptı. Sözcü TV'de yayınlanan Otoyaşam programında Emre Özpeynirci'nin sorularını yanıtlayan Kılıçer, özetle şunları söyledi:

İKİNCİ DALGA KORKUSU

• Pandemi olmasaydı otomobil satışlarının yıl sonunda 550-600 bin adetlere ulaşması öngörülüyordu. Şu an için pandemi nedeniyle satışlarda bir geri çekilme olmadı ama yılın ikinci yarısı için biraz daha temkinli olmak durumundayız. Çünkü önümüzdeki süreçte çok ciddi riskler var. Konuşulan 2. dalganın gelip gelmemesi önemli. Eğer ikinci dalga gelirse yıl sonu hedeflerinde en iyimser tahminle geçen seneki seviyeleri konuşuruz.

• Honda özelinde ise ilk 6 ayda 8 bin 300'e yakın bir satış yapıp, yüzde 4'ü aşan bir pazar payına sahibiz. Yıl sonunda ise 25 bin adetlik satış hedefimiz var. Yani geçen senenin üzerinde. Pazar payı anlamında hedefimiz yüzde 5'i aşmak ve bunu korumak. Bayi ağımız için de gerekli bir olgu. Yüzde 5 pazar payı bizim olmazsa olmazlarımızdan bir tanesi. Ama 2. dalga söz konusu olursa geçen seneki 20 bin adetler seviyesinde olur.

FABRİKANIN KAPANMA SEBEBİ

• Eylül 2021'de Türkiye'de fabrikamız kapanacak ve üretim sonlanacak. Fabrikanın kapanmasının 2 önemli sebebi var. İlki ve en önemlisi global düzeyde üretimdeki optimizasyonu yakalamaktı. Türkiye fabrikamızın kapasitesi 50 bin adet. Talebe göre 70 bin adede de çıkabilecek esnekliğe sahipti ama gelin görün ki son 5-6 yıldır maalesef mevcut kapasitenin bile yüzde 30-35 altında üretmek zorunda kaldık. Bu kesinlikle iç pazar değil ihracatla ilgili bir konuydu. Bu optimizasyon sadece Türkiye ile ilgili de değil. İngiltere, Endonezya ve Tayland fabrikalarında da revizyonlar yapıldı. Global çapta alınan bir karardı.

• İkincisi ise üretim etkinliğini artırmaktı. Yani Civic Sedan özelindeki bakarsak, bu modelin Japonya'da devreye girmesiyle toplam üretim maliyeti düşecek ve bu da daha rekabetçi olmasını sağlayacak. Bu bizim de faydamıza olacak. Yani Civic Sedan'ın Japonya'da üretilmesi Türkiye'de üretilmesinden daha avantajlı olacak diyebiliriz. Üretim maliyetlerini düşürme hedefi Japonya ile olan yüzde 10'luk gümrük vergisinin bile üzerinde bir avantaj yaratacak.

TEÇHİZATLA BİRLİKTE SATILACAK

• Honda Civic Sedan'ın LPG'li versiyonu Japonya'da da üretilip Türkiye'ye gelecek. Fabrika çıkışlı gelecek.

• Fabrika kapandıktan sonra model çeşitliliği yeni dönemde artacak ve Avrupa'dan bile ayrışacak. Türkiye'ye özel modellerden bahsediyor olacağız.

• Gebze'deki fabrikayı içerisinde bütün teçhizatla birlikte satacağız. Çalışanlarla ilgili tüm paket çalışmaları ve anlaşmalar yapılmış durumda. Hiçbir sıkıntı yok. Toplam 1070 kişi çalışıyor ve Eylül 2021'de fabrika kapandıktan sonra sadece satış ve pazarlama operasyonunda 170'e yakın kişi kalacak.

• Honda perakendeye odaklanan bir marka. Filo oranımız yüzde 3-5'i geçmiyordu. Şu anda ciddi filo talebi var ama biz perakendeden vazgeçmek istemiyoruz. Filo kısa dönemde bile bayilere ciddi zarar veriyor. O yüzden önceliğimiz bayiler, yani perakende. Şu aralar belki oranı yüzde 10'a çıktı ama biz ortalamada yüzde 3-5 seviyelerini korumak istiyoruz.