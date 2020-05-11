Bir numara olmak hedef değil sonuç!

Groupe PSA Türkiye, bu dönemde ayrıca müşterilerinin sağlığını korumak ve hayatlarını kolaylaştırmak adına iş süreçlerinin tamamını dijitale dönüştürdü. Groupe PSA Türkiye Başkanı Olivier Cornuaille, “Uygulamaya başladığımız yeni dijital hizmetlerimiz sayesinde tamamen kapalı olan bayilerimiz bile artık tüm satışlarını evlerinden kolaylıkla yürütebiliyorlar. Daralan pazara rağmen yeni dijital hizmetlerin devreye girmesiyle birlikte web site ziyaretçi sayımız Nisan ayında tarihinin en yüksek rakamı olan 2.6 milyona erişti, 78 bine yakın lead toplandı, 13 bin 481 online satış randevusu talebi alındı, 11 bin 262 adet görüntülü görüşme ve %71 oranında kredi başvurusu gerçekleştirildi.” dedi.

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COVID-19'un ekonomik etkilerini görmeye başladığımız Nisan ayında bir önceki senenin aynı dönemine göre %14 oranında daralan pazarda payını +16 puan artıran Groupe PSA Türkiye, elde ettiği %29'luk pay ile OEM grup sıralamasında liderliğe yükseldi. Groupe PSA Türkiye Ocak-Nisan döneminde ise %27 artış gösteren toplam otomotiv sektöründe %97 büyüme kaydetti. Aynı dönem içerisinde Grup bünyesinde yer alan Peugeot %69 büyüme ile Nisan ayını lider kapatırken, Opel %89, Citroën %209, DS %298 büyüme kaydetti.

Olivier Cornuaille, ““Türkiye her zaman krizlere karşı dayanıklılığı yüksek bir ülke; bu bizim Grubumuzun çeviklik, birlikte kazanmak ve verimlilik değerleri ile de örtüşüyor. Bizler de Grup olarak aynı mantıkta geleceği inşa etmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Elde edilen bu başarının arkasında işini çok iyi bilen profesyonellerden oluşan bir ekip bulunuyor. Yeni normale hızlı bir şekilde adapte olmamızda emeği geçen tüm çalışanlarımızı, bayilerimizi, ekiplerini ve tedarikçilerimizi gönülden tebrik ediyorum. Amacımız stratejimizden sapmadan, müşterilerimize güvenli, sürdürülebilir ve keyifli mobiltite ürün ve hizmetleri sunmak. Salgınla mücadelenin etkin yürütülmesi adına tedarik zincirini ayakta tutmak için mobilite sağlayıcısı olarak kesintisiz hizmet sağlama sorumluluğumuz bulunuyor.” dedi.

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Bu kapsamda hiçbir projenin ertelenmediğini veya iptal edilmediğini de aktaran Olivier Cornuaille, aksine salgın öncesinde planlanan yatırımların devreye alındığını kaydetti. Cornuaille: “Torbalı'daki arazimizi, tüm Groupe PSA markalarının ortak yedek parça dağıtım merkezi olarak faaliyete geçirdik. İstanbul'da üç markalı bayimiz Mepa'yı açtık. Son olarak Türkiye'deki ikinci DS STORE'u Mayıs ayı itibariyle Ankara'da müşterilerimizin hizmetine sunduk.” dedi.

10 BİN ARAÇ GETİRDİK

PSA Grubu Türkiye Başkanı Olivier Cornuaille, Avrupa pazarları yüzde 90'ın üzerinde daralırken, Türkiye'deki kaybın sadece yüzde 14.6'da kalmasının sektör için çok iyi haber olduğunu belirterek, “Türk otomotiv pazarı pandemiye direnmeyi başardı. Hem grup olarak hem de Peugeot markamızla nisandan birinci sırada yer aldık. Bu bir hedef değil sonuçtu. Yani hedefimiz 1 numara olmak değil. İlk kez bir numara olduk ama bizim için 3 numara olsak da sorun olmaz. Biz geleceği inşa etmek istiyoruz” diye konuştu. Nisan ayında limanların kapalı olmasına, lojistik sorunu yaşanmasına rağmen Avrupa'dan 10 bin araç ithal etmeyi başardığını belirten Cornuaille, bunu da gerçekten büyük emekle, destekle başardıklarını aktardı.