Bugatti satılıyor mu?

Autoblog’un İngiliz otomobil dergisi Car’a dayandırdığı haberine göre Bugatti ile Rimac arasındaki anlaşma gerçekleşti bile ancak taraflardan yapılan resmi bir açıklama henüz yok.

Hırvat süper spor otomobil üreticisi olan Rimac 2009 yılında kurulmuş bir firma. 1000 beygirin üzerinde ürettiği motor gücü ve hızlı şarj teknolojileriyle öne çıkan firmaya dünya devi üreticilerde ortak. Örneğin Volkswagen çatısı altında bulunan Porsche, Rimac’ın yüzde 15.5 hissesine şu anda sahip. Söz konusu anlaşma ise Volkswagen AG’nin Bugatti hisselerini Porsche tarafına devretmesiyle direkt olarak ilişkili. Eğer anlaşma belirtildiği gibi sağlanırsa Porsche, Bugatti’nin hisselerini Rimac’ın hisseleri karşılığında firmaya devredecek.

Rimac spor otomobil üretimine ek olarak elektrikli araç güç aktarma organı bileşenleri ve batarya sistemleri de üretiyor. Şirketin kurucusu Mate Rimac bir süredir büyümeyi planladığı bir iş alanı olan EV teknolojisi için projeyi geliştirme ortaklığı planlıyordu.

Rimac firması 2019 yılındaki Cenevre Otomobil Fuarı’nda 2000 beygir güç üreten 4 elektrik motorlu Concept_TWO modelinin tanıtımını gerçekleştirmişti. Bu otomobilin gücünün haricinde en büyük özelliklerinden biri bataryalarının yüzde 80’nin sadece 30 dakikada dolabiliyor olması. Rimac firmasının 400 çalışanı bulunuyor.

Volkswagen firması 2015 yılında yaşadığı emisyon konusundaki sorunu sebebiyle yönünü elektrik motorlu araçlara çevirmişti. Gelecek 5 yıl içerisinde 2.5 milyon adedin üzerinde araç üretimi gerçekleştireceğini hedefleyen dev grubun hem ödenen cezalar için hem de yeni otomobil modelleri için büyük kaynaklara ihtiyacı var.

Çatısı altında birden fazla dev markayı barından Volkswagen, bu detaylar düşünüldüğünde yeni adımlar için iddia edilidiği gibi Bugatti markasını gözden çıkartmış olabilir. Buradan gelecek olan ve buraya harcanan kaynağı grup içindeki elektrifikasyon stratejilerinde kullanabilirler. Böylelikle dev grup hedeflerine ulaşmak için yeni bir kaynak yaratmış olur.