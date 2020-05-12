Castrol’den araç servisi çalışanlarına destek!

Castrol Türkiye, ihtiyaç sahiplerine yardım etmeyi görev edinen Ahbap Derneği ile iş birliğine gidiyor. Ahbap Derneği tarafından alınacak başvurular Castrol Türkiye ve Ahbap Derneği iş birliği ile değerlendirilecek. Ardından Ahbap Derneği, ihtiyaç sahiplerine alışveriş kodu gönderecek. Bu alışveriş kodları seçili market zincirinden alışveriş yapılmasında kullanılacak. Yardımların, Ramazan Bayramı öncesinde ihtiyaç sahiplerinde ulaştırılması hedefleniyor.

Castrol Türkiye Ukrayna ve Orta Asya Direktörü Aslı Yetkin Karagül, “ Castrol olarak çalışanlarımızın, müşterilerimizin, distribütörlerimizin, araç bakım ve hizmet sektöründe çalışanların sağlık ve emniyetini önemsiyoruz. Toplumların yanında olmaya devam edeceğiz ve global salgın nedeniyle yaşanan zorlukları aşmalarına yardımcı olabilmek adına küçük bir katkı yapmayı umuyoruz. Sektörümüzü korumaya kenetlenerek bu dönemi geride bırakacağız” dedi.