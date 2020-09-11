Çin’de üretip Asya ve Avrupa’ya ihraç edecekler

Amerika’daki fabrikanın haricinde Tesla’nın ilk ABD dışında yer alan üretim tesisi olan Şangay Tesla Gigafactory ihracata hazırlanıyor. Marka bu lokasyonda ürettiği Model 3, yani en erişilebilir fiyatlı modelini Asya ve Avrupa ülkelerine ihraç edecek.

Tesla’nın ihraç pazarları arasında Asya’da Hong Kong ve Japonya yer alıyor. Ancak Reuters’ın kaynakları Avrupa ihraç pazarlarıyla alakalı bir açıklamada bulunmadı. Konuyla alakalı Tesla’dan yapılan bir açıklama henüz yok.

Amerikalı firma Çin’deki fabrikasında yeni crossover otomobili olan Model Y’i de üretmeye başlayacak. Bu modelin haricinde firma daha fazla batarya üretimi, elektrik motoru ve motor kontrol sistemlerini de üretiyor.

Tesla Şangay fabrikası yılda 1500 bin adet Model 3 üretimini hedefleyerek kurulmuştu. Geçtiğimiz ay Çin pazarında 11 bin 800 adet Model 3 satışı gerçekleşti. Reuters’ın kaynakları isimlerini açıklamak istemedi. Ayrıca Bloomberg markanın bu ihracat planını geride bıraktığımız hafta içinde yayınlamıştı.