Detroit Otomobil Fuarı gelecek yıl eylül ayında düzenlenecek!

Kuzey Amerika Otomobil Fuarı öncelikle Ocak ayından Haziran ayına ötelenmişti şimdi ise 2021 yılı Eylül ayında düzenleneceğine dair Detroit News’ta yer alan bir haber var.

2020 yılında yaşanan corona virüsü salgını sebebiyle fuar bu yıl yaz mevsiminde düzenlenecekti. Ancak pandemi döneminin uzaması ve organizasyonun gerçekleştirileceği TFC Center’ın hastaneye dönüştürülmüş olması işleri olumsuz olarak etkiledi. Detroit News’tan gelen habere göre Kuzey Amerika Otomobil Fuarı 28 Eylül – 9 Ekim tarihleri arasında 2021 yılında düzenlenecek.

Organizasyonun yeni tarihi, 2019 yılı ocak ayında yapılan son etkinlikten yaklaşık 33 ay sonra tekrar yapılacağı anlamına geliyor.

New York Otomobil Fuarı da ilk bahar aylarında düzenleniyordu. Ancak pandemideki yoğunluk sebebiyle etkinlik öncelikle kasım ayına sonrasında ise 2021 yılı mayıs ayına ötelendi. Bu açıklamalardan sonra ise Kuzey Amerika Otomobil Fuarı’nın tarihi 2021 yılı eylül ayı olarak gösterildi. Tarihlerin bu şekilde olmasının sebebi ise üreticilerin ve satıcıların ülke içinde lojistik açıdan rahat hareket edemeyecek olması olarak belirtildi. Sektör analistleri bu sebeplerden dolayı pazarın gerilemede olmasının mantıklı olduğunu açıkladı.

Avrupa’nın en önemli otomobil organizasyonlarından biri olan Cenevre Otomobil Fuarı ise 2020 yılında düzenlenmedi. Basında ve internette yer alan bilgilere göre organizasyon gelecek dönem için farklı bir model üzerine çalışıyor. Düzenlenmesi planlanan organizasyonda markalar, “160 bin dolar ve üzeri bir fiyatla 1 araç sergileyip 10 basın mensubu ağırlayabilecek. Ya da 820 bin dolar gibi bir fiyatla 4 araç sergileyip 100 basın mensubunu standına getirebilecek.”