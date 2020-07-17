Ford’dan kolay uygulanabilir koruyucu kalkanı

Ford markası sürücülerin sosyal mesafe gereksinimlerini karşılamaları ve yolcuların sağlık açısından güvenliğini daha iyi bir hâle getirmek için Tourneo ve Transit modellerine kolayca uygulanabilen koruyucu kalkan geliştirdi.

Markanın resmi aksesuar ürün kataloğuna da koyulan bu koruma kalkanı sürücüyle yolcuları şeffaf plastik bir parçayla ayırıyor. Ford Ticari Araçlar Satış Sonrası Direktörü Owen Gregory, “Ticari araç sahipleri 2020 yılında ciddi ve benzersiz zorluklarla karşılaştılar. Ekonomimize hayati hizmetler sunmaya devam ettikçe yeni normlara uyum sağlıyoruz.” dedi. Ayrıca Gregory, “Yeni geliştirdiğimiz bu ürün sayesinde zorlu koşullarda faaliyet göstermeye devam eden müşterilerimize destek sağlamış oluyoruz.” diye ekledi.

Ford tarafından geliştirilen bu koruma kalkanı, basit bir kurulum özelliğine sahip. Kalkan içinde yer alan kayışlar, PVC plastkten yapılmış kalkanı kabin içindeki belirli noktalara bağlamanızı sağlıyor. Böylelikle sürücüyü diğer yolculardan bu şeffaf plastikle ayırabiliyorsunuz.

Geliştirilen kalkan araç içerisinde ısıtma ve soğutma sistemlerinin çalışmasına engel teşkil etmiyor. Ayrıca şeffaf yapısı sayesinde önünde ve arkasında kalan şeyleri de görebiliyorsunuz. Koruma kalkanını; sürücüyü arka koltuklarda oturan yolculardan, sürücüyü hem arka hem de yan koltukta oturan sürücülerden ayırmak için konfigüre edebiliyorsunuz.