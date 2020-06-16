Yeni Citroen C4 2021 yılı mayısında gelecek…

Citroën, C3 Aircross SUV ve C5 Aircross SUV modelleriyle SUV pazarında emin adımlarla ilerlerken kompakt sınıfta Avrupa’da da tercih edilecek bir model üzerine çalışıyordu.

C-segmenti 2019 yılında Avrupa otomotiv pazarında yaklaşık yüzde 28 pay aldı. Yeni elektrikli ë-C4 ve yeni C4 kompakt segmentinden tüm gereksinimlerini karşılarken aynı zamanda günümüz dünyasına uygun son derece modern bir karakter ortaya koyuyor. Elektrikli, benzinli veya dizel olmak üzere üç farklı enerji çözümüne sahip olan Citroën'in yeni nesil kompakt hatchback modeli müşterilerin otomobil deneyimlerinden ilham alınarak geliştirildi ve kendini yeniden keşfetmek zorunda olan bir segmente yön vermek için gereken tüm özellikleri bünyesinde barındırıyor.

Yeni ë-C4 ve yeni C4; tam elektrikli, benzinli ve dizel olmak üzere üç farklı enerji seçeneği ile müşterilerin verimlilik ve yüksek performans beklentilerini karşılayacak. ë-C4 ve yeni C4 markanın füturistik tasarım detaylarına sahip. Önden araca baktığınızda tamponun içine yerleştirilen ana far grubunu hemen üzerine konumlandıran gündüz ledleri destekliyor.

Aracın arkasına baktığınızda ise biraz aerodinami göz önünde bulundurularak karmaşık bir görüntü verilmiş hatta SUV sınıfına özgü tasarım öğelerini bir hatchback otomobilin zarif ve dinamik karakteri ile harmanlıyor diyebiliriz. Otomobillerle alakalı daha detaylı bilgiler 30 Haziran tarihinde yapılacak dünya lansmanı sonrasında verilecek.

NE ZAMAN TÜRKİYE’DE OLACAK?

Yeni modelin Türkiye'ye gelmesi ise Mayıs 2021'i bulacak ve ilk etapta dizel ve benzinli olacak. Elektrik motorlu versiyonla alakalı ise kesin bir bilgi şimdilik yok…