İşte yılın en iyi konsepti!

Fiat Concept Centoventi, “2019 yılının En İyi Konsept Otomobili” ödülünün sahibi oldu. Dünyadaki otomobil tasarımcıları için en önemli web sitesi kaynaklarından olan Car Design News (CDN) tarafından düzenlenen organizasyonda Centoventi; yenilikçi modüler konsepti ve doğru renk/malzeme kullanımıyla ödüle layık görüldü. Daha önce “Red Dot Award 2019” ve “Trophées Argus 2020” gibi saygın ödüller de alan Centoventi, yeni ödülünü farklı otomobil üreticilerinin tasarım merkezi direktörlerinden oluşan 18 kişilik uluslararası jürinin ortak kararıyla aldı.

Ödülü değerlendiren Fiat Marka Global Başkanı Olivier François, “Son derece minimalist bir otomobil olan Centoventi; sunulan renkler, iç mekan, tavan, bilgi-eğlence sistemi seçenekleri ve modüler pillerin çeşitliliğiyle büyük bir özgürlük sunuyor. Herhangi bir özelleştirme kısıtlaması olmaksızın, müşterinin zevkine ve ihtiyacına göre kişiselleştirmeye ve renklendirmeye hazır boş bir tuvali andırıyor. Dolayısıyla bu güçlü konsept, otomotiv dünyasında köklü bir değişikliği temsil ediyor. Artık insanların yeni bir otomobil almak için beklemeleri gerekmiyor. Centoventi'nin konfigürasyonunu değiştirmek için her an doğru an olacak ve bu bilinçle özgürce hareket edilecek. Centoventi, Fiat'ın “az daha çoktur” kavramını somutlaştırıyor. Minimalist bir otomobil olan Centoventi'yi bu denli özel ve havalı yapan şey benzersiz bir kişiselleştirme özgürlüğü. Bu da, bir otomobilden karmaşık olan her şeyi çıkartmak, kullanıcının hayal gücünü sınırlamamak anlamına geliyor.” dedi.

Tasarım konusunda otoritelerinden oluşan 18 kişilik uluslararası jürinin kararıyla ödüllendirilen Fiat Concept Centoventi, modüler yapısıyla tavan renginden jantlarına, menzilden iç tasarım özelliklerine kadar neredeyse tamamen kişiselleştirilebiliyor.