Japon devinden rekor geri çağırma

Geri çağırılan araçların 268 bini 2002-2006 yılları arasına üretilen CR-V araçları kapsıyor. Bu araçlarla ilişkili olarak 16 yangın rapor ilgili birimlere iletildi. 2018-2020 döneminde üretilen Accord, Accord Hybrid modeli 735 bin araç da geri çağırma listesinde.

Reuters’ta yer alan habere göre Japon marka, 2012 yılında elektrikli cam ana anahtarlarını geri çağırmıştı. Yeni yapılan geri çağırma ise, onarılan bu cam ana anahtarlarının nemlenmeyle ilgili arızalar yaratması olarak yapıldı.

Honda ayrıca ‘Gövde Kontrol Modülü’ yazılımını güncellemek için yaklaşık 735.000 adet Amerikan spesifikasyonlarında olan 2018-2020 Accord, Accord Hybrid ve 2019-2020 Insight aracını geri çağırıyor. Bir programlama kusuru, “arka görüş kamerası ekranı, dönüş sinyalleri ve ön cam silecekleri” de dahil olmak üzere, birkaç uyarı ışığının yanmasına ve elektronik bileşenlerin arızalanmasına neden olarak iletişimi bozabilir şeklinde açıklandı.

Tüm bunlara ek olarak marka, 22 Amerika eyaletinde ve Kanada Kolombiya Bölgesi’nde satılan araçları için ön tahrik şaftlarını incelemek ve sorun potansiyeli olan araçların parçalarını değiştirmek için duyuruda bulundu. Bu duyurunun sebebi ise yol tuzu kullanılan bölgelerde kullanılan 430 bin aracın korozyon nedeniyle tahrik millerinin olası kırılması söz konusu olması.

Şirket geri çağrılmalarla ilgil olarak herhangi bir yaralanma bilgisinin kendilerine ulaşmadığını da açıkladı.

Honda, tahrik mili geri çağırmalarında yer alan tüm araçlar için onarım parçalarının mevcut olmadığını söyledi. Geri çağırmalar 2012 Honda Civic Hybrid, 2007-2014 Honda Fit, 2013-2015 Acura ILX’i kapsıyor.