Jeep’ten yeni satış rekoru hedefi!

Alfa Romeo ve Jeep, yılın ilk beş aylık dönemini değerlendirerek, güncel yıl sonu hedeflerini paylaştı. Her iki markanın, yılın ikinci yarısında yakalayacağı ivmeyle pazar payını artıracağını ifade eden Marka Direktörü Özgür Süslü, özellikle satışa çıkacak yeni Jeep modelleriyle premium sınıfta geniş kitlelere ulaşacaklarını aktardı.

PREMIUM PAZARDAN YÜZDE 10…

Alfa Romeo ve Jeep'in yılın ilk beş ayında satışlarını yüzde 40 artırdığını vurgulayan Süslü, “Sene başında pazar tahminimiz 550 bin adetti. Bunun içerisinde 55 bin adetlik premium pazar bekliyorduk. Kendimiz için ise yüzde 130'luk bir büyüme ile 5 bin 500 adet hedef koymuştuk. Amacımız, yüzde 10 pazar payına ulaşarak premium pazarında payımızı 4 puan artırmaktı. Son 3 aydır yaşanan pandemi süreciyle birlikte öngörümüzü, 470 bin adet olarak güncelledik. Nisan ve Mayıs aylarında yaşanan kayıpların ardından, bundan sonraki dönemde pazarın canlı olmasını bekliyoruz. Alfa Romeo ve Jeep için yüzde 10 pazar payı hedefimizi koruyoruz. Satış hedefimizi de pazara paralel olarak 4 bin 500 adet olarak güncelledik. Bunu gerçekleştirirsek, 2015 yılına ait 4 bin 300 adetlik rekoru, pandemi döneminde kırmış olacağız” dedi.

YENİ COMPASS MODELLERİ GELECEK

Türkiye'de satışa sunulacak yeni model ve motor seçenekleri hakkında bilgiler veren Süslü, “Compass’ın yeni 1.3 litre Firefly motorlu benzinli otomatik seçeneği ve 1.6 litre dizel motor seçeneğiyle bu sınıftaki yerimizi genişleteceğiz. Bu yıl pazara sunacağımız bir diğer önemli yenilik ise Compass 4xe Plug-in Hibrit olacak” diye konuştu. Temmuz'da Renegade'e yeni bir motor seçeneği daha ekleneceğini de duyuran Özgür Süslü, 1.0 litre hacminde turbo beslemeli yeni nesil Firefly motorlu Renegade'in Jeep ürün gamının en ulaşılabilir modeli olacağı bilgisini verdi.

Süslü, “Kompakt SUV'lar pazarın yüzde 20'sini oluşturuyor. Bu pazarın sadece yüzde 6'sı 4×4 modellerden oluşurken, Compass bugüne kadar sadece 4×4 seçeneği ile pazarın belirli kısmındaki müşteriye hitap ediyordu. 4×2 seçeneğinin olmaması potansiyelimizi kısıtlıyordu. Yenilenen ve üretimi Avrupa'ya taşınan Compass, 1.3 Firefly motorlu benzinli otomatik seçeneği ve 1.6 dizel motor seçeneğiyle bu sınıftaki alanımızı bir hayli genişleteceğiz.” dedi. Ayrıca Süslü, “İlk 5 ayda 250 adet Compass satmıştık. Yılın toplamında 1500 adet satış hedefimiz bulunuyor. Compass, önümüzdeki süreçte Renegade ile birlikte en iddialı ve önemli modelimiz haline gelecek.” diye ekledi.

1.0 MOTORLU RENEGADE 189 BİN 900 TL!

Yılın ilk 5 ayında 922 adet satılan Renegade, yeni bir motor seçeneğiyle Türkiye’de satılacak. Süslü, “1.0 litre hacminde turbo beslemeli yeni nesil Firefly motor ile Renegade, 124 gram karbon emisyonu ile çevreye saygılı ve 5.4 litre tüketim değeriyle tasarruflu bir seçenek olacak. Ayrıca, 189 bin 900 TL'lik rekabetçi başlangıç fiyatıyla Jeep ürün gamında en ulaşılabilir model olarak yerini alacak.” dedi.

YENİ WRANGLER’A İLGİ YÜKSEK

Yenilenen Wrangler'ın da Türkiye'den önemli bir talep gördüğünün altını çizen Özgür Süslü, “Mayıs ayında Türkiye'de satışa sunduğumuz Wrangler’dan ilk parti olarak 10 adet getirmiştik. 5 adedini ön sipariş olarak getirdiğimiz araçların tamamı bir hafta içinde satıldı. Temmuz ayında da ilginin süreceğini tahmin ediyoruz ” ifadelerini kullandı.

ALFA ROMEO GTA’DAN GETİREBİLİR…

İtalyan markanın Gulia ve Stelvio modellerine yaptığı güncelleme sonucunda ortaya çıkan Gulia GTA modelleri hem performans hem de tasarım seven otomobil severlere hitap ediyor. Bu modelden de Türkiye’ye getirebileceklerini belirten Süslü, “Ürün yeniliklerine baktığımızda; geçtiğimiz Nisan ayında yenilenen Giulia ve Stelvio'yu Türkiye'de satışa sunduk. Eylül ayından itibaren ise Giulia ve Stelvio Quadrifoglio Verde versiyonlarını satışa sunacağız. Yine Nisan ayında duyurusunu yaptığımız gibi, GTA ve GTAm modellerini 2021 yılında Türkiye yollarıyla buluşturacağız. GTA'nın üretimi, 500 adetle sınırlı olacak. Şu anda dünya çapında talep toplama aşaması devam ediyor. 2021 yılında, ülkemize 1 veya 2 adet getirebiliriz” dedi.