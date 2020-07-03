Kendi sektöründe Türkiye’nin “En değerli ve Güçlü markası” oldu!

Uluslararası marka değerlendirme kuruluşu Brand Finance’ın araştırmasına göre OPET Petrolcülük A.Ş, akaryakıt dağıtım sektöründe “Türkiye’nin en değerli ve en güçlü markası” oldu. En Değerli İlk 100 marka sıralamasında 14'üncü sırada yer alan ve geçen yıla göre marka değerini yüzde 57 artıran OPET, 570 milyon dolarlık marka değerine ulaştı. Türkiye'deki ‘En Güçlü Markalar' sıralamasında ise geçen yıla göre bir sıra yükselerek 4'üncü sırada yer aldı.

OPET Genel Müdürü Cüneyt Ağca konuyla ilgili şu açıklamada bulundu: “Tüm dünyayı etkileyen ve sektörümüzde de satış hacminde önemli düşüşe yol açan Covid-19 salgınına rağmen, müşteri memnuniyeti odaklı hizmet kalitemiz, esnek karar alma kabiliyetimiz ve sektörün en hızlı ve istikrarlı büyüyen şirketiyiz. “Kadın Gücü” projemiz her geçen gün daha hızla büyüyor ve mesleğin cinsiyeti olmadığı algısının toplumsal düzeyde benimsenmesini sağlıyor. 2019 yılında sektörümüz bir önceki yıla göre neredeyse hiç büyümezken toplam beyaz ürünler olarak değerlendirdiğimizde, şirketimiz %7 oranında büyüyerek %19 pazar payına ulaştı”.