Lamborghini’den son teknoloji soğutma sistemi

Smart Material System olarak adlandırılan bu teknoloji 6.5 litre hacminde V12 silindirli motorun kapağının altında biriken ısının çıkarılmasına yardımcı olması için tasarlanmış. Sistemin en ilginç yanı ise kapakların elektronik olarak çalıştırılmaması ve kendi kendine ısının artmasıyla birlikte metalin genleşmesi tarzında çalışması.

Sistemde yer alan iki küçük yay termal bir belleğe sahip. Bu sayede yaylar sıcaklığın oranına bağlı olarak yapısını değiştirebiliyor. Yaylar karşılaştıkları farklı sıcaklıklara göre şekil değiştirdiği için bunun sonucunda da dışarıda yer alan 4 kapak soğuk hava ve hava sirkülasyonu için açılıp kapanıyor.

Sian Coupe ve Roadster modellerinin Aerodinamik Başkanı Ugo Riccio, “Hidrolikten, elektrikten veya mekanik bir çalıştırma gerekmediğinden dolayı ağırlıktan da tasarruf etmemizi sağladı. Bu sistem tamamen özerk olarak çalışıyor.” dedi.

Ünlü İtalyan markanın hibrit teknolojili yeni otomobili 6.5 litrelik V12 silindirli bir motora da sahip. Toplamda 808 beygir güç üreten bu otomobil 0’dan 100 km/s hıza 2.8 saniyede ulaşabiliyor. Otomobilin Roadster versiyonundan sadece 19 adet üretilecek. Henüz üretimine başlanmamasına rağmen tüm Sian Roadster modelleri satıldı…