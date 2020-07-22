LPG’li araç satışları arttı!

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) Ocak, Haziran 2020 dönemine ait satış rakamlarını paylaştı. Corona virüsü salgını nedeniyle zor günler geçiren otomotiv sektörünün durumunu gözler önüne seren rapora göre, geçtiğimiz yıl aynı dönemde 195 bin 144 araç satılırken, 2020 yılının ilk altı ayında 254 bin 68 araç trafiğe çıktı. Tüketici vergi dilimi düşük, küçük hacimli A ve C sınıfı araçları tercih ederken, hafif ticari araçların satış rakamları 50 binlere ulaştı.

ODD verilerinde bir diğer dikkat çeken unsur da tüketicilerin fabrika çıkışlı LPG'li araçları tercih etmesi oldu. Dizel araç satışları düşüşe geçerken, geçtiğimiz yıl aynı dönemde 6 bin 110 olarak gerçekleşen LPG'li araç satışı, 2020 yılında 9 binlerin üzerine çıktı.

BRC'nin Türkiye CEO'su Kadir Örücü, “Fabrika çıkışlı LPG'li araçlara olan talep artıyor. 9 binlerin üzerine çıkan satış rakamlarının yılsonunda 2019'a oranla yüzde 40 ila 45 yükselmesini bekliyoruz.” ifadelerini kullandı.