Mercedes’ten bir ilk!

Mercedes’in en önemli modellerinden biri olan ve dünya genelindeki birçok bürokratın da kullandığı model olan S-Serisi, 2021 yılında en yeni haliyle yollarda olmaya hazırlanıyor. Yeni S-Serisi ile birlikte marka tasarım ve donanım anlamında da farklı adımlar atıyor.

Markadan gelen açıklamaya göre yeni S-Serisi bir ilk olarak arka koltuk için airbag sunacak. Bu da arka koltukta seyahat eden yolcuların güvenliği bir üst sınıfa taşımış olacak. Arka koltuklar için tasarlanmış olan airbag ön koltukların sırt kısmına yerleştirilecek. U şeklinde tasarlandığı tahmin edilen bu airbagler açıldığı zaman yolcunun kafasına hem bir beşik etkisi yapacak hem de yan darbelerden de koruyacak.

Mercedes airbaglerle ilgili fazla açıklama yapmadı ancak ön hava yastıklarına göre tamamen farklı olduklarını belirtti. Özellikle şirket bu hava yastıklarının çocuk koltuklarıyla uyum sağlayabileceğini ve arka koltuktaki yolcular için güvenlik konusunda yeni ölçütler belirleme adına şişme emniyet kemerleriyle birlikte çalışacağını belirtti.

Marka bu donanımın haricinde Pre-Safe Impulse Side işlevini de bir üst sınıfa taşımış durumda. Bu sistem aracın önünde yer alan radar sistemiyle senkronize biçimde çalışıyor. Yolun duruma göre kaza olacağını fark eden sistem, darbe anında airbaglerin açılma yönlerini değiştirerek yolcu ve sürücüyü aracın merkezinde tutmaya çalışıyor. Bu sayede sürücü veya yolcu daha az zarar görüyor.

Yeni S-Serisi’nin 2 Eylül’de tamamen ortaya çıkması bekleniyor.