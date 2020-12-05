‘O model’ nihayet Türkiye’de olacak

2019 yılına göre satış adetlerini bu sene yüzde 89 artıran Volvo, 6 bin 865 adet otomobil satışına imza attı. Toplam pazarın bir önceki yıla göre yüzde 67 premium segmentin ise yaklaşık yüzde 42 büyüdüğü bir senede, en çok büyüyen premium markalardan biri oldu.

Markanın premium segmentte Türkiye’deki mücadelesi daha çok SUV modellerine dayanıyor. Volvo bugün XC40, XC60, XC90 gibi modelleriyle dikkatleri tüketiciler tarafından üzerine kolayca çeken bir marka. Ancak S60 gibi orta üst segmente ait sedanın ürün gamında olmaması, Türk sedan satın almak isteyen tüketiciyi Volvo’da S90 modeline itiyor.

2020 yılında pazar payını korumayı hedefleyen Volvo Car Turkey, yılın ilk çeyreğinde en yeni üyesi S60 modelinin ilk teslimatlarını yapmaya başlayacak. Yeni S60, dizel seçeneği olmayan ilk Volvo otomobil olarak şirketin elektrifikasyonu destekleyen endüstri lideri yaklaşımını ve geleneksel içten yanmalı motorların dışında uzun vadeli bir geleceğin olduğunu gösteriyor. Volvo Car Turkey Pazarlama, PR ve Tüketici Deneyimi Direktörü Kubilay Polat Yeni S60'ın mild hybrid turbo-şarjlı benzinli AWD 250hp gücünde motor seçeneği ile pazara sunulacağını söyleyerek, “Volvo Cars'ın en heyecan verici modellerinden olan Yeni S60, Türkiye'de de ciddi bir taleple karşılaşacaktır” diye konuştu. Türkiye'de Şubat 2021'de teslimatları başlayacak olan model; panoramik açılır cam tavan, anahtarsız kullanım ve temassız açılır bagaj kapağı, gerçek deri döşemeler, elektrikli ve hafızalı sürücü koltuğu, elektrikli yolcu koltuğu, 18” alaşım jantlar, LED farlar, arka kamera, kristal vites topuzu, çarpışma önleme destek sistemleri, şerit koruma asistanı gibi özelliklere sahip. Amerika'dan sonra Çin'de de üretilmeye başlayan ve Türkiye'ye Çin'den gelecek olan S60'ların tavsiye edilen başlangıç anahtar teslim fiyatı 783 bin TL.

Volvo Car Turkey Genel Müdürü Magnus Boman, “Segment birincisi modellerimizin başarısını korurken en büyük hedeflerimizden biri de Plug-in Hybrid (PHEV) satışlarını toplam satışların içerisinde yüzde 7-10 aralığına ulaştırmak. Avrupa'da Ekim 2020 itibariyle Plug-in Hybrid modellerinin toplam satış içerisindeki payı yüzde 27,2. Türkiye'de de bu rakamlara ulaşmayı, çevreye ve insanlığa daha duyarlı bir çizgide büyümeyi hedefliyoruz. 2021 yılında Türkiye otomotiv pazarında 2020 yılına paralel 625 bin otomobil satılacağını tahmin ediyoruz ve Pazar payımızı yüzde 1,5 civarında ön görüyoruz; 52 bin adetlik bir Premium segment satışları içinde ise bu yıla paralel yüzde 18'lik bir pazar payı hedefliyoruz.” dedi..