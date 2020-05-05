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Opel’den bahar kampanyası

Opel’in yüksek donanım ve teknolojik özelliklerle donatılmış 2020 özel seri otomobilleri Mayıs ayında da avantajlı fiyatlarıyla dikkat çekiyor. Stoklarla sınırlı 2020 özel seri otomobillerini geçtiğimiz ay müşterileri ile buluşturan Opel, yeni Corsa ve yeni Astra modellerinin yanısıra Crossland X, Grandland X ve Insignia modellerinde de 2020 özel seri imkanı sunuyor.

Sozcu.com.tr
10:21 -
Haberler Otomotiv
Opel’den bahar kampanyası

Opel Türkiye web sitesinden ulaşılabilen form aracılığı ile model ve donanım seçildiği takdirde otomobillerin fiyat bilgilerine erişilebiliyor. Opel showroom'larına ve dijital platformlarına hareket kazandıran Opel'in 2020 özel seri otomobilleri sınırlı stok ve avantajlı koşullarla satışa sunuluyor.

Opel'in efsane modeli yeni Corsa ise, Mayıs ayına özel 129.200TL başlangıç fiyatıyla satışa sunuluyor.

2020 Opel Corsa

Astra HB modeline 176.300TL'den başlayan kampanyalı fiyatlar ile sahip olunabiliyor.

2020 Opel Astra HB

Insignia için Mayıs ayında, giriş seviyesinde bile birçok yüksek teknolojiye sahip özelliği bünyesinde barındıran Insignia Enjoy modelini 259.900TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuyor.

2020 Opel Insignia Grand Sport

Opel'in SUV modellerinden Crossland X 165.000TL'den başlayan fiyatlar ile satışa sunulurken, Opel Grandland X SUV modeline 205.900TL'den başlayan fiyatlarla sahip olunabiliyor.

Opel Crossland X

Opel, Mayıs ayında Opel sahibi olmak isteyen müşterilerine belirli modellerinde 60.000TL'ye, 20 ay boyunca, %0,99 faizli kredi seçeneği ile finansman kampanyası da sunuyor.

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