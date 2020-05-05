Opel’den bahar kampanyası

Opel Türkiye web sitesinden ulaşılabilen form aracılığı ile model ve donanım seçildiği takdirde otomobillerin fiyat bilgilerine erişilebiliyor. Opel showroom'larına ve dijital platformlarına hareket kazandıran Opel'in 2020 özel seri otomobilleri sınırlı stok ve avantajlı koşullarla satışa sunuluyor.

Opel'in efsane modeli yeni Corsa ise, Mayıs ayına özel 129.200TL başlangıç fiyatıyla satışa sunuluyor.

Astra HB modeline 176.300TL'den başlayan kampanyalı fiyatlar ile sahip olunabiliyor.

Insignia için Mayıs ayında, giriş seviyesinde bile birçok yüksek teknolojiye sahip özelliği bünyesinde barındıran Insignia Enjoy modelini 259.900TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuyor.

Opel'in SUV modellerinden Crossland X 165.000TL'den başlayan fiyatlar ile satışa sunulurken, Opel Grandland X SUV modeline 205.900TL'den başlayan fiyatlarla sahip olunabiliyor.

Opel, Mayıs ayında Opel sahibi olmak isteyen müşterilerine belirli modellerinde 60.000TL'ye, 20 ay boyunca, %0,99 faizli kredi seçeneği ile finansman kampanyası da sunuyor.