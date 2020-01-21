Otomobil almak için 41 milyar TL kredi kullanıldı!

ALJ Finans Genel Müdürü Soner Irmak, 2020 yılında yeni ve ikinci el araç pazarının artmasıyla birlikte, taşıt kredisi kullanımlarının ve kredi stok büyüklüğünün de yükselmesini beklediklerini belirterek “2019'un son aylarında taşıt kredisi faiz oranlarında yaşanan düşüşle beraber otomotiv sektöründe ertelenen talepler hayata geçti. 2020 yılında sektördeki toparlanmanın devam etmesi ve otomotiv pazarının 600 bin civarında gerçekleşmesi bekleniyor” dedi.

BU YIL YÜZDE 20 BÜYÜME BEKLENİYOR

Irmak, “2020 yılında araç satışlarındaki artış ve taşıt kredisi faizlerindeki düşüş ile krediye olan talebin artması neticesinde, stok büyüklüğünün yeniden gelişim göstererek 25-30 Milyar TL bandına oturmasını bekliyoruz. En kötü senaryoda bile 2020 yılında sektörün yüzde 15-yüzde 20 civarında bir büyüme yakalayacağını; ertelenmiş talebin ve finansal piyasalardaki normalleşmenin büyümeye önemli destek vereceğini düşünüyoruz” dedi.