Otomotiv pazarı rekor kırmaya devam ediyor

Eylül ayında otomobil ve hafif ticari araç pazarı rekor kırmaya deva etti. Bir önceki yılın aynı dönemine göre pazar yüzde yaklaşık 115 artarak 90 bin 619 adet olarak gerçekleşti. 2019 yılının eylül ayında bu rakam 41 bin 992 adet idi. Bu yılki eylül ayı rakamları tüm zamanların en iyisi anlamına geliyor.

Ocak – Eylül ayları arasında süre düşünüldüğünde ise pazar yüzde 75 oranında büyüyerek 493 bin 621 adet olarak gerçekleşti. Bu rakam bir önceki yıl 281 bin 309 adet idi. Otomobil satışları, 2020 yılı dokuz aylık dönemde geçen yıla göre yüzde 70,0 oranında artarak 388.690 adet olurken, hafif ticari araç pazarı da yüzde 99,2 artarak 104.931 adede ulaştı.

Otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2020 Eylül ayında yüzde 115,8, otomobil pazarı yüzde 101,9 ve hafif ticari araç pazarı yüzde 189,1 oranında arttı. 2020 yılı Eylül ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2019 yılı Eylül ayına göre yüzde 115,8 artarak 90.619 adet oldu. 2020 yılı Eylül ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 101,9 artarak 71.296 adet olurken, hafif ticari araç pazarı yüzde 189,1 artarak 19.323 adet oldu.

Otomobil ve hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık Eylül ayı ortalama satışlara göre yüzde 52,0 arttı