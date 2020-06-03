Otomotivin mayıs ayı şampiyonları

Corona virüsü salgınıyla birlikte 2020 yılının başlangıcı iyi olsa da mart ayından itibaren alınan salgını önleme tedbirleri kapsamında pazarda gerileme yaşandı. Ancak özellikle Avrupa ülkeleri otomotiv pazarlarında yaşanan gerilemenin aksine Türkiye’de bu oranlar daha kabul edilebilir seviyelerde oldu.

2020 yılı mayıs ayı otomotiv satışları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2.4 daralarak 32 bin 235 adet olarak gerçekleşti. Otomobil satışları ise yüzde 7,6 daralırken, hafif ticari araç pazarı ise yüzde 21,6 oranında artış gösterdi.

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Otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2020 yılı Ocak- Mayıs döneminde yüzde 20,1 artarken, otomobil pazarı yüzde 21,7, hafif ticari araç pazarı yüzde 13,9 oranında arttı.

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2020 yılı mayıs ayında markalar arasında en çok satan 5652 adet ile Renault oldu. Fransız üretici Clio ve Megane Sedan modellerini Türkiye’de üretiyor. Yılın ilk 5 ayında Renault 25 bin 36 adet araç satışı gerçekleştirmiş.

Fiat ise Renault’un en yakın takipçisi konumunda. Mayıs ayında 5207 adet araç satışı gerçekleştiren marka ilk 5 ayda da 24 bin 946 adetlik araç satışı yapmış.

İLK SIRADA EGEA VAR!

Markaların en çok satan modellerine baktığımızda ise liderliği son 4 yıldır kimseye kaptırmayan Egea’yı görüyoruz. Otomobil, mayıs ayında 3152 adet, ilk 5 ayda ise 15 bin 728 adet satılmış durumda.

En çok satan modellerde ikinci sırada ise yine yerli üretim modellerden olan Renault Clo geliyor. Clio mayıs ayında 2755 adet, ilk 5 ayda da 12 bin 57 adet satılmış durumda…

Listenin 3. sırasında ise bir diğer Renault olan Megane geliyor. Otomobilden ülkemizde sadece mayıs ayında 2245 adet satılırken ilk 5 ayda da 9529 adet satılmış.

Listede dikkat çeken bir diğer marka ise Peugeot. Fransız üretici 3008 modelinden mayıs ayında 1008 adet satarken, yeni 2008 modelinden de 995 adet satmış.

İLK 5 AYDA EN ÇOK SATILAN MODELLER