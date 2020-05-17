ÖTV olmasa pazar 2.5 milyonu geçer!

• Otomotiv sektörü bu sene de dâhil 3 senedir, kırmızı çizgi olarak kabul ettiğimiz 600 bin seviyesinin altında bir satış adediyle seneyi kapatacak. Bu da, satış sonrası gelirleri ile ayakta kalmaya çalışan distribütör ve bayileri 2021 – 2023 döneminde oldukça zor günlerin beklediğini göstermektedir. Biran önce hızla 1 milyon adetli seviyelere çıkmak için önlemler alınmalıdır.

• En hızlı aksiyon alınacak konu, ÖTV baremlerinin yani matrahların günün koşullarına uygun şekilde güncellenmesi olabilir. Buna artık ciddi şekilde ihtiyaç vardır.

• Kişisel olarak bir ÖTV teşvikinin söz konusu olacağını pek sanmıyorum ve gerçekçi bulmuyorum. Elbette ki olsa çok mutlu oluruz. Ancak, artık orta-uzun vade için mevcut vergi sistemimizin komple değiştirilerek, günümüz otomotiv teknolojilerine uygun bir hale getirilmesi konusunda daha fazla geç kalmamalıyız.

• Bugün ÖTV olmasa ve Avrupa'daki gibi sadece KDV olsa, iddia ediyorum Türkiye'de pazar 2.5 milyon adedin altına düşmez, hatta daha da yükseğe gider. 200 bin liraya aldığınız araç 90 bin liraya düştüğünde daha fazla erişebilir olur.

• 2020 sonunda eğer firmalar istedikleri kadar araç bulabilirlerse 480-500 bin, bulamazlarsa 450 bin adet bandında bir satışla kapatabiliriz. Daha yukarısı için önlemlerin devreye alınması ve üretim hızının talebi karşılamaya yetecek seviyeye gelebilmesi gerekmektedir.

• Şu an teşvikler devreye girse bile düşük seviyeli üretimlerden dolayı talebi karşılayacak araç olmayacaktır. Yani teşvik olsa bile üretimin yetişmesi zayıf ihtimal.

• Toyota olarak bu yıl 52 bin adetlik satış ve ilk 3 marka arasında olmayı hedeflemiştik. Şimdi eğer istediğimiz sayıda araç bulursak 40 bin, bulamazsak 30 bin adet seviyelerinde yılı tamamlarız.