Sürdürülebilirlik için yeni adımlar atacaklar

Tofaş, faaliyetlerine sürdürülebilirlik hedefleri doğrultusunda devam ediyor. Türk otomotiv sanayinde “Sürdürülebilirlik Raporu” yayınlayan ilk otomotiv üreticisi olan Tofaş, bu yıl da raporunu web üzerinden interaktif formatta paylaştı.

Tofaş 2006'da başlayan temel olarak iş güvenliği, kalite, maliyet ve çevre konularına odaklanılan Dünya Klasında Üretim (WCM) programında 2013'te Fiat Chrysler fabrikaları arasında “Altın Seviye”deki ilk üç arasına girmişti. 2019'da gerçekleşen denetim sonucunda ise puanını 81'e yükselterek en yüksek puana sahip otomobil fabrikası oldu. Tofaş, aynı dönemde uzun yıllardır devam etmekte olan çevre yönetimi kapsamındaki çalışmalarını arttırarak, enerji, su ve karbondioksit azaltımı sağlamaya devam etti. Üretim süreçlerinde oluşan atığın tamamının uygun yöntemlerle geri kazanımını sağladı.

Firmanın sürdürülebilirlik raporunu incelediğinizde WCM Enerji Yönetim Metodolojisi kapsamında, 2019 yılında toplam 116 adet Enerji verimlilik projesini hayata geçirmiş durumda. 2018 yılının son çeyreğinde devreye aldığı diğer projeler ile birlikte, 2019 yılına etki eden toplam enerji proje sayısı 158 adede ulaşmış… Projelerin büyük çoğunluğu Smart Solutions; LCA; operasyonel kontrol teknikleri ve farkındalık faaliyetleri çerçevesinde çok düşük (ROI<1) yatırım maliyetleri ile gerçekleştirilmiş.

Otomotiv sektörünün olumsuz etkilendiği son iki yıl içerisinde sabit enerji tüketimlerini azaltmak amacı ile yapılan çalışmalar sonucu baz enerji seviyesi 2017 yılına göre %24 oranında azaltılmış. Otomotiv üretiminin ana süreçlerinden biri olan boyama uygulamaları sırasında, Uçucu Organik Bileşik (UOB) emisyonları ortaya çıkmaktadır. 2014 yılında boyanan yüzey başına 35,47 gr/m2 olan UOB emisyon ağırlığını 32,8 gr/m2 düzeyine düşürmüş durumda.