Tesla’dan rekor geri çağırma

Elektrikli otomobil üreticisi Tesla, Çin’e ithal edilen, 17 Eylül 2013 ve 15 Ocak 2018 tarihlerinde üretilen Model S ve Model X araçlarını süspansiyonlarındaki sorun nedeniyle geri çağırıyor.

Devlet Piyasa Düzenleme İdaresi tarafından yapılan açıklamaya göre, marka yetkilisi iki farklı süspansiyonda kusur olduğunu açıkladı.

Tesla’nın Çin’deki temsilciliği tarafından konuyla alakalı bir açıklama yapılmadı. Geçtiğimiz yıllarda Çin’de satılan ve büyük ölçekle yapılan ithalatla bu otomobillerin ülkeye geldiği belirtildi. Marka Çin’deki üretimine ise 2020 yılında başladı.