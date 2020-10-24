Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Tesla’dan rekor geri çağırma

Amerikalı elektrikli otomobil üreticisi Tesla, Çin'e ithal edilen 30 bin Model S ve Model X aracını geri çağırıyor.

Güncellenme: 11:26, 24/10/2020
Haberler Otomotiv
Tesla’dan rekor geri çağırma

Elektrikli otomobil üreticisi Tesla, Çin’e ithal edilen, 17 Eylül 2013 ve 15 Ocak 2018 tarihlerinde üretilen Model S ve Model X araçlarını süspansiyonlarındaki sorun nedeniyle geri çağırıyor.

Devlet Piyasa Düzenleme İdaresi tarafından yapılan açıklamaya göre, marka yetkilisi iki farklı süspansiyonda kusur olduğunu açıkladı.

Tesla’nın Çin’deki temsilciliği tarafından konuyla alakalı bir açıklama yapılmadı. Geçtiğimiz yıllarda Çin’de satılan ve büyük ölçekle yapılan ithalatla bu otomobillerin ülkeye geldiği belirtildi. Marka Çin’deki üretimine ise 2020 yılında başladı.

Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more