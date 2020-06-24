Türkiye mayıs ayında 7. sırada!

Otomotiv pazarı 2020 mayıs ayında yüzde 55,6 azaldı ve 747.352 adet seviyesinde gerçekleşti. 2019 yılının aynı ayında 1.684.313 toplam adet satış gerçekleşmişti. Otomobil pazarı 2020 mayıs ayında 2019 yılının aynı ayına göre yüzde 56,8 azaldı ve toplam 623.812 adet seviyesinde gerçekleşti. 2019 yılında ise Avrupa otomobil pazarı 1.444.173 adetti.

İLGİLİ HABER İşte mayıs ayının otomotiv karnesi!

Hafif ticari araç pazarı 2020 mayıs ayında yüzde 46,2 azaldı ve 104.366 adede düştü. 2019 mayıs ayında 193.905 adet satış gerçekleşmişti.

İLK 5 AYDA İSE YÜZDE 42.1 DARALDI!

Otomotiv pazarı 2020 ocak-mayıs döneminde yüzde 42,1 azaldı ve 4.676.011 adet seviyesinde gerçekleşti. 2019 yılının aynı döneminde 8.078.005 toplam adet satış gerçekleşmişti.

Otomobil pazarı 2020 ocak-mayıs döneminde 2019 yılı aynı dönemine göre yüzde 42,8 azaldı ve toplam 3.969.714 adet seviyesinde gerçekleşti. 2019 yılı aynı döneminde ise otomobil pazarı 6.936.184 adetti.

Hafif ticari araç pazarı 2020 ocak-mayıs döneminde yüzde 38,2 azaldı ve 580.408 adede düştü. 2019 yılının aynı döneminde 938.714 adet satış gerçekleşmişti.

TÜRKİYE, OTOMOBİL SATIŞLARINDA 7. HTA SATIŞLARINDA 6. SIRADA

2020 mayıs ayı sonunda Türkiye, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20,5 artış ile Avrupa otomotiv satışları sıralamasında 7. ülke, yüzde 21,7 artış ile Avrupa otomobil satışları sıralamasında 7. ülke ve yüzde 13,9 artış ile Avrupa hafif ticari araç satışları sıralamasında 6. ülke olarak yer aldı.

AB (26), UK ve EFTA ülkeleri toplamına göre 2020 mayıs ayında geçen yılın aynı ayına göre en fazla düşüş sırasıyla yüzde 86,7 ile İngiltere, yüzde 74,1 ile Hırvatistan ve yüzde 71,9 ile İrlanda'da yaşandı. 2020 yılının aynı ayında satışını artıran pazar olmadı.

AB (26), UK ve EFTA ülkeleri toplamına göre 2020 ocak-mayıs döneminde geçen yılın aynı dönemine göre en fazla düşüş sırasıyla yüzde 53,4 ile İspanya, yüzde 53,3 ile Hırvatistan ve yüzde 51,0 ile İngiltere'de yaşandı. 2020 yılının aynı döneminde satışını arttıran bir pazar olmadı.