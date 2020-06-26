Türkiye otomotiv endüstrisinden Meksika atağı…

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB), yılda 50 milyar dolar otomotiv ithalatı gerçekleştiren Meksika'ya yönelik dijital sektörel ticaret heyeti programına başladı. OİB'in Türkiye İhracatçıları Meclisi (TİM) ve Ticaret Bakanlığı desteği ile düzenlediği ve 21 Türk firmasının katıldığı Meksika Dijital Sektörel Ticaret Heyeti programında, Meksikalı aftermarket, ithalat, tedarik sanayi, toptancı ve distribütör firmaları ile online ikili iş görüşmeleri düzenleniyor. Açılışı 25 Haziran'da webinar (online seminer) ile yapılan program, 2 Temmuz tarihine kadar sürecek.

Webinar'a OİB Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik ev sahipliğinde Türkiye Cumhuriyeti Meksika Büyükelçisi Tahsin Timur Söylemez, Meksika Ticaret Müşaviri İnci Selin Bal Salkım, Meksika Aftermarket, Yedek Parça ve Aksesuar İthalatçıları, Temsilcileri ve Distribütörleri Birliği(ARIDRA) Yönetim Kurulu Başkanı Antonio López, Meksika Otobüs, Ağır Vasıta ve Traktör Üreticileri Birliği(ANPACT) Yönetim Kurulu Başkanı Miguel Heberto Elizalde Lizarraga ile programın Türkiye ve Meksika tarafındaki düzenleyicileri başta olmak üzere yerli-yabancı çok sayıda sektör temsilcisi katıldı.

DİJİTAL TİCARET HEYETİ OTOMOTİVDE BİR İLK!

Programın açılışında konuşan OİB Başkanı Baran Çelik, mayıs ayında kısmen de olsa normalleşmenin başladığına ancak pandemi öncesi sürecine dönmenin zaman alacağına dikkat çekti. Çelik, “Küresel ticaretin büyük yara aldığı ve tedarik zincirlerinin yeniden şekillendirildiği bu dönemde Türkiye'nin güvenilir tedarikçi konumunu güçlendirmek için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu kapsamda, TİM ve Ticaret Bakanlığı desteği ile düzenlediğimiz, 21 firmamızın katılım sağladığı Meksika Dijital Sektörel Ticaret Heyeti otomotiv endüstrisinde bir ilk oluyor. Uluslararası ticaretin dijitalleştiği, yeni iş modellerinin giderek yaygınlaştığı bu dönemde yeni nesil faaliyetler ile üyelerimizin bu zorlu dönemi atlatmaları ve dünya ticaretinde hak ettikleri konumlarına ulaşmaları için çaba göstermeye devam ediyoruz. Her şey yolunda gittiği takdirde 2021 yılından itibaren hedefimiz; tekrar pandemi öncesindeki rakamlara ulaşmak olacak” diye konuştu.

Baran Çelik, otomotiv endüstrisi açısından ihracattan yaklaşık yüzde 80 pay alan AB ülkelerinin öneminin yadsınamayacağını ancak alternatif pazarların değerinin özellikle kriz dönemlerinde daha fazla anlaşıldığını vurguladı. Çelik, “Meksika da otomotiv endüstrimiz açısından başlıca alternatif pazarlarımız arasında yer alan önemli bir ülke. Önceki yıllarda da Meksika'ya yönelik hem milli katılım fuar organizasyonları hem de sektörel ticareti heyeti programları düzenledik. Özellikle otomotiv tedarik sanayindeki yüksek ithalatına bakıldığında Meksika, Türkiye için önemli bir pazar potansiyeli barındırıyor. Meksika ayrıca tedarik sanayinde pek çok üründe gümrük vergisiz ithalat da yapıyor. Biz önümüzdeki dönemde iki ülke sektör temsilcileri arasındaki iş birliğinin daha da güçleneceğine ve karşılıklı ticaretin de giderek artacağına yürekten inanıyoruz” dedi.