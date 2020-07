Türkiye’nin otomobili için bugün büyük gün!

Dönemin başbakanı Recep Tayyip Erdoğan, 2011 yılının Ocak ayında düzenlenen TÜSİAD İstişare Konseyi toplantısına katıldı. Bu toplantıya katılan iş insanlarına yüzde 100 yerli otomobil markası geliştirilmesi talebinde bulundu ve yerli otomobil süreci böyle başladı.

Bu gelişmenin haricinde dönemin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün konuyla alakalı otomotiv endüstrisinin Türkiye için çok önemli olduğunu vurgulayarak, “Bunun için gereken desteği gereken teşvik mekanizmalarını da oluşturuyoruz. Bunu sektörle de değişik zamanlarda bir araya geldiğimizde ifade ettik. Sektörden bu konularda sıcak mesajlar da almıştık. Bu sıcak mesajları yavaş yavaş somutlaşmaya dönüştüğünü görmekten de memnuniyet duyuyoruz.” açıklamasında bulunmuştu.

Bu hareketliliğin arkasından bir süre yerli oto projesinde sessizlik hakim oldu. 2015 yılında Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı görevini yapan Fikri Işık, TÜBİTAK'ın Saab firmasından alt yapısını satın alarak Türkiye'ye getirdiği Cadillac markalı otomobillerin kamuflajlı görüntüsünü yerli otomobil adı altında paylaştı. Bu proje sonrasında bugünkü projeyle tamamen farklı, TÜBİTAK tarafından geliştirilmek üzere adım atılmış bir proje olarak adlandırıldı. Ancak bugün bile TÜBİTAK’ın bu projesiyle alakalı kesin bir açıklama yok!

2015 yılında Türkiye’nin otomobilinin 2019 yılında Cenevre Otomobil Fuarı’nda sergilenecek iddiası oldu. Ancak o tarih geldiğinde ne yazık ki yerli otomobil ortaya çıkmamıştı.

Kasım 2017'de dönemin Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Türkiye'nin Otomobili Ortak Girişim Grubu Tanıtım Toplantısı”’nda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin otomobilini yapacak Ortak Girişim Grubu'nda Anadolu Grubu, BMC, Kıraça Holding, Turkcell Grubu ve Zorlu Holding'in bulunduğunu açıkladı.

TOGG’un hisse dağılımı ise dev firmalara yüzde 19’ar ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne de yüzde 5 olmak üzere yapıldı.

Dönemin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, “Türkiye’nin Otomobili Projesi’nin, Türkiye’nin teknolojik atılımına liderlik yapacağını ve diğer tüm sektörler için bir teknoloji platformu vazifesi göreceğini” şeklinde bir açıklamada bulunmuş ve “Ortak Girişim Grubu tarafından finansal ve mali analiz çalışmalarını ve Şirketleşme sürecine ilişkin işlemleri tamamladık. Şirketin yol haritasını belirledik ve Genel Müdürümüzün atamasını gerçekleştirdik. Kendisine yeni görevinde başarılar dilerim.” açıklamasını yapmıştı.

TOGG’un kurulmasından sonra akıllarda tek bir soru vardı, projenin başında kimin olacağı? Eylül 2018'de Bosch'un otomotiv bölümünde üst düzey görevde olan Gürcan Karakaş’ın CEO olarak işe başladığı duyuruldu.

2019 yılı ağustos ayında gerçekleştirilen yönetim kurulu toplantısında yerli otomobilin yıl sonunda prototip olarak sergileneceği en üst düzey yöneticiler tarafından duyuruldu.

2019 yılı Eylül ayında dönemin Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, belirli bir gazeteci grubuyla yerli otomobili inceledikleri bir görseli sosyal medya hesabından paylaştı.



Türkiye’nin otomobilinin tanıtımına günler kala grubun sosyal medya hesaplarından bu otomobille ilgili detaylar paylaşılmaya başlandı. Lale figürü, elektrik motorları ve teknolojik iç mekan merakla bu otomobili bekleyenleri heyecanlandırmaya yetti ve arttı bile.

TOGG’un geliştirdiği yerli otomobilin prototipi 27 Aralık 2019 tarihinde şirketin Gebze’deki merkezinde yapılan geniş çaplı tanıtımla lanse edildi. Pininfarina imzalı tasarımı, merkezi Türkiye’de olan yerli start-up projelerinin desteklenmesi ve SUV formunun haricinde sedan gövdeli versiyonunda ortaya çıkması oldukça beğeni uyandırdı.

Tanıtımla birlikte yerli otomobilin üretim tesisinin lokasyonu da açıklandı. Üretim Türkiye’nin otomotiv konusunda lider pozisyonda olan şehirlerinden Bursa’da gerçekleşecekti. Gemlik’te yer alan TSK arazisi için gerekli adımlar atıldı ve TOGG’a bu arazi teslim edildi.

TOGG tarafından Bursa'nın Gemlik ilçesinde üretimi yapılacak olan Türkiye'nin Otomobili'nin fabrika projesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) raporu olumlu şekilde tamamlandı.

T.C Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlanan raporda, “Elektrikli Otomobil Üretim Tesisi hakkında ÇED Yönetmeliğinin 14. maddesi gereğince Bakanlığımızca “Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu” Kararı verilmiştir” ifadesine yer verildi.

Temel atma töreni için öncelikle 2020 yılı nisan ayını işaret eden yöneticiler, yaşanan corona virüsü salgını sebebiyle bu töreni ötelediler. Yerli otomobilin üretileceği fabrika bugün saat 17.30’da gerçekleştirilecek törenle birlikte atılacak.

Yılda 175 bin adet üretim kapasitesi ile kurulacak olan fabrika ve müşterilere marka deneyiminin yaşatılacağı kullanıcı odaklı kampüs, toplam 22 milyar TL yatırım ile hayata geçirilecek. Proje doğrudan 4000 kişilik istihdam sağlayacak.

C Segmentinde bir SUV'la başlayacak olan fabrikadaki üretim takip eden yıllarda tamamı doğuştan yüzde yüz elektrikli C Sedan, C Hatchback, B SUV ve C MPV modelleri ile devam edecek.