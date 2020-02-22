Vitara sahiplerini sevindirdi!

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de SUV ürünlere olan ilgi gün geçtikçe artıyor. Türkiye’de satılan tüm otomobillerin yüzde 25’ini oluşturan bir SUV satışı olduğunu belirtmekte fayda var.

Suzuki’nin kompakt SUV segmentindeki otomobili olan Vitara ise otomotiv sektörü için akıllı pazar analitiği hizmeti sunan smartIQ verilerine göre kullanıcılarının yüzünü güldürdü. 2019 yılında kompakt SUV pazarındaki araçların değeri yüzde 31 oranında artarken, Vitara modellerinde yüzde 48 oranında değer artışı smartIQ’de hesaplanmış.

11 milyonu aşkın ilan incelenerek yapılan araştırma kapsamında, Vitara'nın 71 ilde kullanıldığı da ortaya koyuldu. Aynı dönemde, ikinci el pazarı yüzde 37,7 değer kazanırken, Suzuki markalı tüm otomobiller yüzde 41 değerlendi.

Suzuki Perakende ve Kullanılmış Araçlar Operasyon Direktörü Kağan Gülerce, “Son yıllarda tüketici eğiliminde SUV segmente olan yönelim dikkatleri çekiyor. SUV pazarına bakıldığında ise Vitara, 4×4 özelliği, güçlü motor şanzıman kombinasyonu ve sorunsuzluğu ile pazarın öne çıkan modelleri arasında yer alıyor. Bu bakımdan, ikinci el araçların önemli bir yatırım aracı olarak görüldüğü günümüzde, Vitara'nın kazandığı değer artışıyla altını bile geride bıraktığını söyleyebiliriz. 2019 yılında altın toplamda yüzde 33 değer kazanırken, Vitara yüzde 48 değer kazanarak SUV segmentinde en doğru tercih olduğunu bir kez daha gösterdi. Diğer tüm Suzuki modellerinin de ikinci elde pazar ortalamasının üzerine çıkması bizleri ve tüm Suzuki sahiplerini sevindiren bir diğer gelişme oldu” diye konuştu.