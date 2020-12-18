Volvo’dan 84 milyon dolarlık elektrikli araç yatırım

Volvo Cars, 2025 yılına kadar küresel satışlarının yüzde 50’sinin tam elektrikli otomobillerden geri kalanının ise hibrit motorlu otomobillerden oluşmasını hedefliyor.

Skövde, şirketin 1927 yılında ilk kurulduğu günden beri Volvo Cars hikayesinin bir parçası. Fabrikanın faaliyetlerine e-motor üretimi eklemek, Skövde’deki tarihi zeminin şirketin geleceğinin bir parçası olacağı diye de düşünülebilir.

Skövde fabrikasında, ilk aşamada e-motorların sadece montajı gerçekleştirilecek. Şirket daha sonra, e-motorlar için tüm üretim sürecini kendi bünyesi içine almayı planlıyor.

Volvo Cars Endüstriyel Operasyonlar ve Kaliteden sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı Javier Varela, “1927’den üretilen ilk Volvo'da, Skövde’de üretilen bir motor yer alıyordu. Son derece yetenekli bir ekibimiz var ve yüksek kalite standartları sunmaya kararlılar. Heyecan verici geleceğimizin bir parçası olacaklarına eminim.” dedi.

Şirketin elektrik motorlarının tasarım ve geliştirilmesi, İsveç’in Göteborg ve Çin’in Şangay kentlerinde gerçekleştiriliyor. Volvo Cars, bu yılın başlarında İsveç, Göteborg’da devam eden e-motor geliştirme ve Çin ve İsveç’teki son teknoloji pil laboratuvarlarına ek olarak Şangay’da yeni bir elektrik motoru laboratuvarı daha açtı. Skövde motor fabrikasında yer alan, içten yanmalı motor üretimine odaklanan faaliyetlerin, Volvo Cars’ın Powertrain Engineering Sweden (PES) adlı ayrı bir yan kuruluşuna devredilmesi planlanıyor. Daha önce duyurulduğu gibi, PES’in Geely'nin içten yanmalı motor operasyonlarıyla birleştirilmesi bekleniyor.