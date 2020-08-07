Yeni BMW 5 Serisi kaç para?

Yeni BMW 5 Serisi, üst düzey donanımlarıyla BMW tutkunları ile buluşuyor. Special Edition paket yapısında Luxury Line ve M Sport olmak üzere iki farklı tasarım seçeneği ile yollara çıkan Yeni BMW 5 Serisi, 690.900 TL'den başlayan fiyatlarla meraklılarına sunuluyor. Yeni BMW 5 Serisi, Türkiye'de 170 bg güç üreten 1.6 litrelik 520i benzinli, 252 bg güç üreten 2.0 litrelik 530i xDrive benzinli ve 190 bg güç üreten 2.0 litrelik 520d xDrive dizel motor seçenekleri ile otomobilseverlerin beğenisine sunuldu.

Special Edition Paketine Özel Donanımlar

Adaptif LED Farlar, Apple Carplay & Android Auto ve Alarm Sistemi Yeni BMW 5 Serisi'nde standart olarak sunulurken, Special Edition paketiyle de pek çok özellik beraberinde geliyor. Genişletilmiş Special Edition paketinde Soft-Close Kapılar, BMW Live Cockpit Professional ve Kablosuz Şarj sistemi sunulurken, ilave olarak Harman/Kardon Ses Sistemi de sunulan özellikler arasında yerini alıyor.

MILD HYBRID VERSİYONU DA GELDİ!

2.0 litrelik Mild-Hybrid benzinli motoruyla Yeni BMW 530i xDrive, yenilikçi 48V Mild-Hybrid teknolojisi sayesinde sürücülere performans ve verimliliği bir arada sunuyor. Güçlü 48 V marş jeneratörü ve ek batarya sisteminden oluşan Mild-Hybrid teknolojisi ile otomobil, sürüş halindeyken fren yapıldığında marş jeneratörü otomobilin kinetik enerjisini elektriğe çeviriyor ve böylelikle elektrik enerjisi bataryada depolanabiliyor. Geri kazanılmış enerji yalnızca elektrik aksamına güç vermek için değil aynı zamanda otomobilin güç çıkışını artırmak için de kullanılabiliyor. 48V marş jeneratörü, hızlanma esnasında 11 beygire kadar ekstra güç sağlayarak otomobilin dinamik performansına katkıda bulunuyor. Mild- Hybrid sistemi, Yeni BMW 530i xDrive modelinde hem daha dinamik ve konforlu bir sürüş sunarken hem de daha verimli yakıt kullanımına olanak sağlıyor.