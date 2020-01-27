Yeni Wrangler Rubicon ne zaman Türkiye’ye gelecek?

Markanın efsanevi modellerinden biri olan Wrangler Rubicon, üretilmeye başladığı tarihten bu yana 2 milyon adedin üzerinde satıldı. Otomobilin kültleşmiş olan tasarımı ilk günden bu yana ana hatlarıyla korunarak varlığını devam ettirdi.

Günümüze geldiğimizde ise 2019 yılında aracın en yeni haliyle tanıştık. Yeni otomobil 2 litrelik benzinli motora ve 8 ileri tam otomatik şanzımana sahip kombinasyonuyla tasarım anlamında olmasa da teknik anlamda şehirli bir araç olma yolunda…

Ocak ayı itibarıyla ön satışına başlanan ve şimdiden 5 sipariş alan yeni Jeep Wrangler Rubicon, Mayıs ayından itibaren sahiplerine teslim edilmeye başlanacak. Otomobil 2 litrelik motoru sayesinde daha düşük ÖTV diliminden faydalansa da Amerika’dan ithal edilen araçlara yönelik uygulanan ekstra yüzde 60 vergiden kurtulamıyor ve fiyatı ister istemez 1 milyon TL’yi bulup geçecek bile.

EN YETENEKLİ WRANGLER!

Wrangler Rubicon, 2.0 litrelik 270 HP güç ve 400 Nm tork üreten turbo beslemeli yeni benzinli motoruyla dikkat çekiyor. Yeni Jeep Wrangler Rubicon; opsiyonel 32″ lastikler, daha güçlü aks milleri, daha büyük frenler, 4×4 sistemleri, sağlam çelik karter muhafazaları ve diğer birçok özellikle sürüş keyfini çok daha yukarıya taşıyor. Yeni Wrangler Rubicon, güvenli bir sürüş sağlamaya yardımcı olan ileri özellikleri de kullanıcısına sunuyor. ParkSense Arka ve Ön Park Asistanı, Kör Nokta İzleme ve Arka Çapraz Yol Sensörü, Geri Görüş Kamerası, Elektronik Devrilme Önleyici ve Denge Kontrolü (ESC), dört standart hava yastığı gibi 65'ten fazla aktif ve pasif güvenlik sistemi ile donatılan Wrangler Rubicon'un üzerinde efsanevi 4×4 kabiliyetini ortaya koyan ‘trail rated' nişanı yer alıyor.