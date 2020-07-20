Yılın yarısında 1.25 milyon adetten fazla otomobil sattılar!

COVID-19 pandemi nedeniyle Mart ayının ortasından itibaren birçok ülkede satış ve endüstriyel aktivitelerini askıya alan Renault Grubu'nun satışları, yılın ilk yarısında yüzde 28,3 oranında daralan pazarda yüzde 34,9 düşüş ile 1 milyon 256 bin 658'e geriledi.

Renault Grubu Yönetim Kurulu Üyesi, Satış ve Bölge Direktörü Denis le Vot: “Dünya, faaliyetlerimize büyük etkisi olan daha önce benzeri görülmemiş bir kriz ile karşı karşıya kaldı. İyileşme başlar başlamaz fabrikalarımız ve satış ağımız müşteri ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla hızla harekete geçerken, Avrupa'da devlet desteği sayesinde Haziran ayında talep artışı yaşandı. Yılın ikinci yarısına çok yüksek sipariş miktarları, tatmin edici bir stok seviyesi ve şimdiden çok olumlu tepkiler alan, segmentinde tek yeni E-TECH Hibrit ile başlıyoruz” dedi.

ZOE ELEKTRİKLİ ARAÇ PAZARINDA LİDER OLDU!

Renault markasının satışları dünya çapında yüzde 38 artarken, ilk yarıyılda araç satışları 42 bini aştı. Avrupa'da, ZOE yüzde 50'ye yakın satış büyümesi ile 37 bin 540 satış adedine ulaşarak en çok satan otomobil oldu. Haziran ayındaki 11 bine yakın sipariş adedi ile rekor bir seviyeye ulaştı.

Twingo Z.E. modelinin yanı sıra Yeni Clio Hibrit, Yeni Captur Plug-In Hibrit ve Yeni Megane Plug-In Hibrit gibi E-TECH Hibrit, Grup'a 2020 CAFE (Kurumsal Ortalama Yakıt Tasarrufu) hedeflerine ulaşma konusunda güçlü bir destek sağlıyor.

Avrupa'da Grup'un satışları 623 bin 854 adede ulaşırken, yüzde 38,9 oranında küçülen pazarda yüzde 41,8'lik bir düşüş gerçekleşti. Grup, Renault markasının tüm B segment modellerini (Clio, Captur ve ZOE) başarıyla yeniledi. Yeni Clio 102 bin 949 satış adedii ile Avrupa'da yılın ilk yarısında segmentinin en çok satan modeli oldu.

Haziran ayında, Avrupa'daki Grup satışları artarken Renault ve Dacia markaları sırasıyla yüzde 10,5 (lider marka) ve yüzde 3,5 pazar payı elde etti. Dacia markası müşterilerinin satın alımlara geri dönüşü ile, LPG, benzinli ve dizel olmak üzere eksiksiz ürün seçeneği avantajından faydalanıyor.

Avrupa dışında Grup özellikle, Rusya (yüzde 23,3), Hindistan (yüzde 49,4), Brezilya (yüzde 39,0) ve Çin (yüzde 20,8) pazarlarındaki daralmadan etkilendi.

Renault Grubu, satış hacmi açısından en büyük ikinci ülkesi olan Rusya'da, 1,4 puan artış ile yüzde 30,2 pazar payı elde ederek lider olarak konumlanıyor. Yüzde 23,3 daralan pazarda, satış rakamları yüzde 19,5 düşüş gösterdi.