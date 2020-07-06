Yılın yarısında lider Fiat!

Haziran ayında, 14 bin 611 adet otomobil ve hafif ticari araç satışı gerçekleştiren marka, tek başına pazarın yüzde 20,6'sını oluşturdu. Bu dönemde, 9 bin 231 adet binek otomobil satışı yapan Fiat'ın hafif ticari araç satışı ise 5 bin 380 adet olarak gerçekleşti.

Markanın Bursa’da yer alan ödüllü üretim tesisi, pazardaki taleplere hızlı geri dönüşlerle dikkat çekti. Bursa’da Egea, Fiorino ve Doblo modellerinin üretimi gerçekleştiriliyor. Altı ayda 39 bin 557 bin adet binek ve hafif ticari araç satışı gerçekleştiren marka, yüzde 15,6'lık pazar payı elde ederek yılın ilk yarısını lider tamamladı. Aynı dönemde 25 bin 212 adet otomobil satışı yapan Fiat, 14 bin 344 adetlik de hafif ticari araç satış performansıyla yine önemli bir başarıya imza attı.

Fiat Marka Direktörü Altan Aytaç, “2019, sektör açısından zor bir yıl oldu. 2020 yılının başında toparlanma sinyalleri alıyorduk ancak corona virüsü salgını dengeleri değiştirdi. Buna rağmen, başarılı bir altı aya imza attık. Geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre satışlarımızı 9 bin adete yakın artırarak 39 bin 557 adet otomobil ve hafif ticari araç satışı gerçekleştirdik. Satışlarımızın yüzde 95'inden fazlasını yerli üretim modellerimizin oluşturmasından gurur duyuyoruz. Pandemi sürecinde de tüketicinin yanında olarak pazarın ihtiyaçlarına uygun ürünler sunabilmemizin ve talebe hızlı cevap verebilmemizin başarımızda etkisi büyük” değerlendirmesinde bulundu.

Ayrıca Aytaç; “Haziran ayında Türkiye'de satılan her 5 araçtan 1'inin Fiat olmasından memnuniyet duyuyoruz. Corona virüsü salgınının mobilite ihtiyaçlarını değiştirdiğini gözlemliyoruz. İnsanlar pandemi nedeniyle yeniden araç sahipliğine yönelirken, herkese uygun modellerimiz, ulaşılabilirliğimiz ve ihtiyaçlara hızlı yanıt verme kabiliyetimizle tüketicinin yanında yer aldık ve Türkiye'nin tercihi olmayı sürdürdük. Bununla birlikte, hafif ticari araç ürün gamımızla da ticaretin her alanına yine ulaşılabilir çözümler sunmaya devam ettik.” diye konuştu.