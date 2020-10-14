5 yıl önce bağışladığı kök hücre, bugün hayat kurtaracak

2013 yılında Sağlık Bakanlığı ile yapılan protokol sonrası kurulan Türkiye Kök Hücre Koordinasyon Merkezi ile kök hücre nakli bekleyen binlerce hastaya yapılan bağışlar hayat kurtarıyor.

Türk Kızılay tarafından da toplanan kök hücreler, Sağlık Bakanlığının koordinesinde uygun hastaya nakledilirken, 5 yıl önce kök hücre bağışı yapan Kızılay Gaziantep Kan Merkezi Bölge Müdürü Dr. Halis Uzunkaya, Malatya'daki bir kan kanseri hastasına nakil yapılması için kente geldi.

Kan kanseri hastasına kök hücrelerini vermek için İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'ne gelen Dr. Uzunkay'dan, Kök Hücre Nakli Merkezi Sorumlusu Prof. Dr. Mehmet Ali Erkurt ve ekibi tarafından alınan plazmalar gerekli işlemlerinin ardından hastaya nakledilecek.

70 BİNİN ÜZERİNDE KÖK HÜCRE BAĞIŞI

Kızılay Malatya Şube Başkanı Ramazan Soylu, bugüne kadar 70 binin üzerinde kök hücre bağışı alındığını belirterek, bu bağışla, Türk Kızılay’ın insan sağlığı için ne kadar önemli olduğunun anlaşıldığını getirdi ve şunları söyledi:

“Bizler de buradan Malatyalı hemşehrilerimize şunu demek istiyorum. Yapılan kök hücre bağışlarının yılar geçse de mutlaka bir vatandaşımıza hayat olacaktır. Malatya'daki tüm Kızılay birimlerimize halkımızı kan ve kök hücre bağışına bekliyoruz” diye konuştu.

Hastaların yakın çevresinde bulunamayan kök hücrelerin Türk Kök Hücre Merkezi vasıtasıyla bulunduğunu ifade eden Beytur, bağış yapmak isteyen duyarlı vatandaşların Kızılay veya hastanelere başvurmalarının yeterli olacağını da sözlerine ekledi.(İHA)

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