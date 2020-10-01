65+ Yaşlı Hakları Derneği: Eve kapanmak başka hastalıkları tetikleyebilir

1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü nedeniyle yazılı bir açıklama yapan 65+ Yaşlı Hakları Derneği, yaşlı vatandaşların pandemi sürecini nasıl geçirmesi gerektiği yönünde uyarılarda bulundu.

“AÇIK HAVADA MUTLAKA VAKİT GEÇİRMELİ VE YÜRÜYÜŞ YAPMALIYIZ”

Yaşlı insanların, salgın nedeniyle kendilerini eve kapatmasının doğru olmadığının belirtildiği açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“*Bu yıl Dünya Yaşlılar Günü'müzü, hız kesmeyen COVİD-19 salgınının gölgesinde yaşıyoruz. Yaşlıların bu koşulları haksız kısıtlamalara, açık-gizli ayrımcılığa maruz kalmadan yaşamaları için çalışmayı sürdürüyoruz. Değerli yaşlı dostlarımız, Lütfen “madem salgın var aman evden çıkmayalım” demeyin. Maske-mesafe-hijyen kurallarına dikkat ederek, çok kalabalık olmayan, havalandırması iyi olan yerlerde, hele de açık havada mutlaka vakit geçirmeli ve yürüyüş yapmalıyız.

*Eve kapanmak ve kimseyle görüşmemek bizi virüs salgınından korusa da başka hastalıkları tetikleyebilir. Önce şu sorunun cevabı düşünerek başlayabilirsiniz: Salgın öncesi yaptığınız neleri, hangi alışkanlıklarınızı salgın nedeniyle yapmıyorsunuz?

*Bunların bazılarını belki küçük tedbirler alarak yapabilirsiniz. Örneğin, kapalı AVM'ye, kalabalık pazar yerine gitmek istemiyorsanız, temel alışverişinizi mahalle esnafından yapabilirsiniz. Ailenizle açık havada mesafeli ortamda buluşabilirsiniz, O hep ertelediğiniz internete girmeyi, torunlarla görüntülü görüşme yapmayı öğrenebilirsiniz.”

“HASTANEYE GİTMEKTEN ÇEKİNMEYİN”

Salgın döneminde hastaneye gidilmesinden çekinilmemesi gerektiği vurgulanan açıklamada rutin sağlık kontrollerinin mutlaka yapılması gerektiği belirtildi.

Kronik hastalığı olan yaşlıların bu süreçte daha dikkatli olması gerektiği vurgulanan açıklamada; “‘Artık hastanelerin temiz bölümlerinde rutin kontroller, muayene ve tedaviler yapılabiliyor. Lütfen her sene sonbaharda yaptırdığınız sağlık kontrollerinizi aksatmayın. Kronik hastalıklarınız varsa, düzenli ilaç kullanıyorsanız, belli aralarla doktorunuz sizi kontrole çağırıyorsa ya da tanımadığınız ve nasıl baş edeceğinizi bilmediğiniz bir şikayetiniz geliştiyse mutlaka ama mutlaka doktorunuza gidin, kontrollerinizi yaptırın” denildi.

“ZATÜRE VE GRİP AŞISINI MUTLAKA YAPTIRIN”

Açıklamada, zatürre ve grip aşısının geciktirilmeden yapılması gerektiği belirtilerek “Yaşınız nedeniyle artmış risk grubunda olduğunuz için doktorunuz muhtemelen size grip aşısı ve zatürre aşısı yaptırmanızı önerecektir. Bunu mutlaka gecikmeden doktorunuza danışarak hayata geçirin. Hastalıktan korunmak için gereken tedbirleri biliyoruz, uygulayalım. Bu tedbirlere uyarak hayata karışmanın ve ayakta kalmanın mümkün olduğunu en iyi siz bilirsiniz” ifadeleri kullanıldı.

YETKİLİLERE SESLENİLDİ

Açıklamada 65 ve üstü için yasak ve kısıtlama kararı yetkililere de seslenen dernek, şu soruları yöneltti;

*Salgın koşullarında, yaşlıların gündelik hayatlarını idame ettirmesi için oluşturulan destek faaliyetlerinde halâ altı ay önce başladığımız yerde miyiz?

*Salgın döneminde yaşlılarımızın artan ihtiyaçlarını karşılayacak yeni kaynak ve personel yarattık mı?

*Yaşlı hemşehrilerimizin çıkıp dolaşabilecekleri, evlerine yürüme mesafesinde açık alanlar var mı?

*Var olan açık alanlarda, yaklaşan kış koşullarını düşünerek önlem aldık mı?

*Uzun süreler evde kalan yaşlılarımızın akranlarıyla, hijyen koşullarında bir araya gelip sosyalleşebileceği mekânlarımız var mı?

*Son altı ay içinde, böyle mekânlar yaratmak için ne yaptık? Varolanlara yenisini ekledik mi?

*Altı aylık tecrübemizi gözden geçirdik mi? Nerede eksik, yetersiz kaldık, saptadık mı?

Yaşlı hemşehrilerimiz için yeni ve farklı neler yapabiliriz? Bunları gerçekleştirmek için kimlerle güç birliği yaparız?